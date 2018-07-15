这个国家要卖台湾潜艇技术 我们心里可能真不想拦

原标题：这个国家要卖台湾潜艇技术，我们心里可能真的不想拦……

据美国外交学者网站消息，台军的“潜舰自造”计划激发了欧美等国强烈兴趣，目前已有六家欧美等国的军工企业向台当局提交有关未来台军岛内设计和生产的柴电攻击潜艇的总体设计方案。台湾省媒体称，这些企业中包括了两家欧洲和两家美国公司，以及一家日本国防承包商，让人感到“意外”的是，竞标企业中，还有一家印度公司。

据外交学者网站透露，提交台军潜艇设计方案的印度军工团队是由印度海军柴电攻击潜艇舰队的海军工程师组成。印度海军现役的柴电攻击潜艇舰队包括“辛杜科什”级（即俄制“基洛”级）潜艇、“西舒玛”级（即德国209型）潜艇和“虎鲨”级潜艇。

而印度潜艇近些年来事故频发，一直为外界所诟病。就在去年，于2013年8月14日因内部“俱乐部”反舰导弹电路短路而在孟买船厂自爆造成18人死亡，潜艇沉没，后打捞出水的印度海军“辛杜拉克沙克”号潜艇，最终沦为靶舰在孟买外海被击沉至3千米海底。

印度海军“辛杜拉克沙克”号潜艇

此外，外交学者网站称，前来“竞标”的日本团队是由三菱和川崎重工业的退休工程师组成，这两家企业是日本两个主要的潜艇系统制造商。

有趣的是，这个日本团队是在一家美国军工企业的特殊要求下提交方案的，这家美国军工企业先前已经与日本团队签订了合同，向他们咨询柴电潜艇设计方面的专业知识。而据媒体报道，印度团队的提案则包括运用核动力攻击潜艇上的设计元素。据报道，台湾省“国防部”的官员与美国国防承包商一起正在评估这些设计方案。

报道称，台当局所谓的“本土防御潜艇计划”（IDS计划）于2014年12月启动，其初步设计工作预计在2018年年底前完成。第一艘潜艇的建造工作预计将于2020年开始。IDS计划分为两个阶段：

第一阶段包括完成台军新型攻击潜艇的设计工作，台当局为此拨款约20亿新台币（约合4.4亿元人民币）。

第二阶段是建造新型潜艇，其目标是在8年内完成建造任务，并在10年内让潜艇服役。据估计，每艘潜艇的造价可能高达10亿美元。

据了解，台当局的IDS计划的目标是打造一支由8艘本土设计的柴电攻击潜艇组成的舰队，每艘排水量约1500吨，第一艘潜艇将于2024年进行海试，随后于2026年开始首次作战部署。

美媒称这是一份雄心勃勃的时间表，并假设不存在重大的技术故障和工程进度延误，但鉴于台当局在组装柴电潜艇方面经验不足，这一假设可能无法成立。

报道还指出，美国国务院今年4月批准了美国军工企业向台当局出售美国研发的潜艇技术的许可。预计美国国防承包商通用动力公司将为台造潜艇提供其AN / BYG-1潜艇作战管理系统。

责任编辑：张岩