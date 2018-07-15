蔡英文党代会上左骂国民党右批大陆 网友：疯婆子

原标题：民进党全代会 蔡英文左骂国民党右批大陆 网友惊：疯婆子一个！

[环球网综合报道]15日举行的民进党全代会上，台湾地区领导人兼民进党党主席的蔡英文“火力全开”，左骂国民党，右批大陆，宣称国民党过去“太怠惰”，之后再度以“中国”称呼大陆，叫嚣在大陆压力下，台湾“不能因压迫而屈服”。对此，岛内网友震惊：“简直是疯婆子！”“甩锅都甩的这么用力？！”

15日，多家台媒报道了蔡英文在民进党全代会上的发言↓

台湾“中时电子报”截图

台湾“联合新闻网”截图

台湾“中央社”截图

此次全代会，蔡英文以“改革，挺下一代”为主题，在致辞时宣称，不能让台湾走回头路，为年轻人打造更好的台湾是她的重要责任。

随后，蔡英文将自己执政两年多的经历比作急行军，进而话锋一转，将矛头对准国民党：“台湾环境真的太艰难了，过去的政府太怠惰了！”

蔡英文对此还嫌不够过瘾，致辞中连用多次排比：“是谁在长期执政之后，留下了五缺的问题；是谁坐视层层法规，压抑企业的活力，让台湾的经济迟迟无法转型，走入闷经济的死胡同？是谁拥抱核电，错失绿色能源发展的重要时机，让能源转型面临更严苛的时间压力？是谁……”“当年制造问题的人不仅不反省，现在还反过来说要教训改革的人”。

骂完对手，蔡英文的正题来了：

“是谁启动了转型正义？是谁全面发展再生能源？是谁认真面对五缺，全面解决问题？是谁松绑法规，释放企业的活力，让台湾转型和创新迈开脚步”？

“是我们民进党，是不是？”

历次民进党全代会，两岸关系一定是重要议题之一。这一次，蔡英文自然不会放弃“甩锅”的大好时机，并用“中国”再次称呼大陆：

“过去两年多来，在中国压力下，我们一步都没有退让，未来更必须展现坚韧姿态，不能因压迫而屈服”“要持续争取更多的国际支持”。

打完国民党，批完大陆，蔡英文最终总结：

“台湾正在变好，不必妄自菲薄，因为唱衰或假消息，而自乱阵脚”。“请大家要有信心，跟我一起走下去，好不好”。

“无可救药！”面对蔡英文如此“火力全开”的表态，岛内网友痛骂“惊！甩锅还这么用力？！”“简直就是个疯婆子！”

岛内网友一边倒地批道，“说什么假消息，蔡英文的话才是假消息！”“不是台湾在变好，是颜色对的都变好！”

还有网友直接轰蔡英文下台↓

而对于蔡英文今日一早就“开炮”，国民党团15日下午发新闻稿反呛，蔡英文的发言完全证明了过去两年多来执政无能事实，只会怪罪在野党的性格，一览无遗，更看出蔡英文当局施政“内外交迫”的困境。

国民党也接连反问蔡英文“错误的年金改革是国民党逼你的吗？一例一休反复修正让劳资双方及社会三输是国民党引起的吗？两岸关系停滞不前难道又是国民党的错吗？年轻人看不到希望、经济没起色难道是国民党拖累的吗？号称最会沟通的政府，有试着跟人民和在野党沟通吗？谦卑再谦卑，可曾有对台湾社会谦卑过？”

“难道这些蔡英文都视而不见，认为自己没有一丝责任吗？只会批评跟抱怨的蔡英文没资格执政”！

国民党最后喊话蔡英文，任何的花言巧语及口水抱怨，也掩盖不了施政无能的事实，民进党做不好就让民众选票来制裁吧！

对于近两年来两岸关系的发展变化和民进党当局上任后屡次鼓吹大陆“施压”的言论，国台办发言人多次强调：从2016年“5.20”民进党上台以来，由于拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，破坏了两岸的共同政治基础，放任和纵容“去中国化”“渐进台独”，阻挠和限制两岸的交流合作，造成了当前两岸关系的紧张对立，两岸同胞对此都是坚决反对的。两岸关系何去何从，球在台湾当局手里。希望他们不要误判形势，错估大势，在错误的、违背两岸同胞利益的道路上越走越远。

责任编辑：张义凌