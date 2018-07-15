原标题：蔡英文称民进党没有忘记年轻人 台网民：满篇干话

民进党“全代会”（来源：台湾媒体）

海外网7月15日电 蔡英文今日（15日）称，民进党执政以来，渐渐不懂得用年轻人喜欢的方式沟通，但民进党没有忘记对年轻人的承诺。随即遭到台湾社交平台PTT上网民嘲讽：“不知道自己满篇干话。”

据台湾“中央社”报道，民进党今天（15日）在台北举行“全代会”，蔡英文发表讲话表示，执政不是一场又一场的表演，而是将问题一个又一个的解决。台湾网民一针见血指出：“要选举了，出来嘴炮一下看能不能骗骗选票而已。”

台湾社交论坛评论截图

台湾网民在论坛上痛斥道：“年底投给民进党会被亲戚视为白痴。”

台湾网民评论（脸书截图）

也有网民质问：“蔡英文任期过一半了，做了什么好事？蛮干横行，我行我素，把百姓当白痴。票没了，就无法执政，就什么都不是了。”

据早前报道，2018年1月10日，蔡英文当局强制通过“劳动基准法”修正案，延长了工作时间，缩减休假，减少加班工资等内容严重地影响了台湾劳工的权益。此后， 有民调显示，59.7%的受访者不满意“劳基法”修正内容，其中年轻人对修法感到不满意的比例很高。（海外网/汪梦唐）

责任编辑：刘光博