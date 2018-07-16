中国啥时候能办世界杯？日媒:梦想实现可能很近了

原标题：中国啥时候能办一次世界杯？日媒：梦想的实现可能很近了

[环球时报综合报道]为期一个月的俄罗斯世界杯于北京时间今天凌晨正式落下帷幕，国际足联主席因凡蒂诺给出了对这届世界杯的评语：“本届世界杯是历史上最好的一届。”这届世界杯，东道主俄罗斯是当然的赢家。仅在15日的决赛场上，俄罗斯总统普京就与14个国家的领导人进行了一场“足球外交”。

更令世界感慨的是，俄罗斯民众展现出的热情、有礼和活力，改变了世界对这个“战斗民族”的印象。除了俄罗斯，在本届世界杯上，创造历史的冰岛和克罗地亚队、超越自我的英格兰和比利时队，还有赛后主动清扫球员更衣室的日本队，也都是赢家。即使是在“伤透心”的德国、阿根廷，广大球迷也与世界几十亿人一起在这个动荡的世界尽情地享受了一个月的“超级派对”。而在世界杯赛场内外到处可见的中国的品牌标志和球迷的身影，也让中国球迷憧憬，什么时候也能圆一次主办世界杯的梦想？

送走2018年俄罗斯世界杯，人们接下来将开始期待2022年卡塔尔世界杯。15日，普京将世界杯举办权转交给了卡塔尔埃米尔。普京在转交仪式上表示：“俄罗斯世界杯即将结束。我们为这项精彩运动的球迷所做的事感到自豪。我们整个国家，以及来自世界各地的球迷们都享受着足球的乐趣。”卡塔尔埃米尔表示：“世界杯对所有阿拉伯人来说都是一个美好的假日。我们希望我们的团队能重复俄罗斯的成功，甚至超过俄罗斯。我们会非常努力。”

“2022年将是一届超级世界杯。”德国体育电视一台15日称，这将是首次在北半球冬季所举办的世界杯，预计从11月21日踢到12月18日，于圣诞节前一周闭幕，参赛队伍将扩充到48支。俄罗斯世界杯组委会首席执行官索罗金称：“这意味着在许多其他领域产生多米诺骨牌效应。”

俄罗斯卫星通讯社称，虽然中国队没能入围2018年世界杯，但中国球迷、投资者和登广告的商家在俄罗斯世界杯足球赛中广泛存在。在2018年世界杯足球赛的赛场广告牌上，中国的蒙牛、vivo、万达与世界著名商标维萨卡、阿迪达斯、可口可乐并肩而立。《日本经济新闻》称，中国企业在这次世界杯的最高等级赞助商中，占了1/3席位。报道称，中国一直梦想让世界杯有朝一日能够移师到中国举办，如今FIFA获得中国企业的大力赞助，这个梦想的实现时机可能已经不远。

[环球时报驻俄罗斯、德国、加拿大记者 王军 青木 陶短房 陈一 柳玉鹏]

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责任编辑：张迪