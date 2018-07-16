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受强降雨影响 北京密云怀柔多条山区公路山体塌方

受强降雨影响 北京密云怀柔多条山区公路山体塌方
2018年07月16日 06:57 新京报作者：裴剑飞
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　　原标题：受强降雨影响 密云、怀柔多条山区公路发生山体塌方

　　新京报快讯（记者裴剑飞）今日清晨，记者从北京市交通委路政局获悉，受今日强降雨影响，北京密云、怀柔等地区的多条山区公路出现山体塌方及路面积水状况，造成道路阻断。市交通委提示，雨天行车应注意出行安全。

　　据北京市路政局通报：受降雨影响，S310琉辛路密云区张家坟路段K29处、G111京加线怀柔段K82+600处、S310琉辛路密云区黄土梁村至京东第一瀑（K18至K28）路段发生山体塌方，造成道路阻断。目前现场已采取封路措施，养护人员加紧开展清理作业。

　　此外，受降雨影响，G111京加线怀柔段后山铺柏查子路段K80+300处路面积水，造成道路阻断。目前现场已采取封路措施，养护人员加紧开展抽水作业。

责任编辑：桂强

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