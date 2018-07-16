市委书记被“攻击”迫害民企侵民企 官方当晚回应

原标题：市委书记被“攻击”，官方快速回应

15日，湖南省常德市委书记周德睿在微信、微博上被“攻击”后，当日晚间，官方予以回应。

15日下午2点左右，实名认证为湖南恒年置业投资有限公司董事长彭文节在微博上发布《关于常德市市委书记周德睿迫害民营企业、 侵占民营资产的实事真相》一文。截至“政事儿”发文，该微博转发超两千，留言一千一百多条。

文章称，“2017年12月4日上午，常德市委书记周德睿主持召开市委常委会，决定成立市委工作组全面接管常德市江南城市发展有限公司。上午11点40分，市委工作组一行7人达到江南城发公司，强行接管公司并宣布公司经营管理层涉嫌侵占国有资产、国有资产存在流失风险，公司业务暂停，公司民营方高管全部停职等候调查。”

在文章中，彭文节还称自己在英国出差，还提到了家人目前的状况。

彭文节在文章中称，他所代表的民营股东方湖南恒年公司和长沙巨石阵公司于2013年初与鼎城区政府接洽并于同年7月成立项目组进行项目定位和规划设计等前期工作。“在民营企业历时两年多前期工作的基础上，市城投集团主动要求参与，经国资委批准成立常德市江南城市发展有限公司，两家国企合计持股51%，我代表的两家民企合计持股49%，由民营出资方主持公司经营管理，双方因此签署了《合作协议》，同时根据协议签署了《公司章程》，并得到国资委批准。”

据江南城市发展有限公司官网介绍， 常德市江南城市发展有限公司系由常德市房地产开发有限公司改制而来的一家国有资本控股的混合所有制企业，注册资本为人民币陆亿元整，地址位于常德市鼎城区。公司定位为城市综合运营服务商，形成以房地产开发为主业，集合商业运营、物业服务、文化创意以及城市配套服务等为一体的全产业链发展模式。

在彭文节发布上述文章9个小时后，15日晚间11点左右，常德市公安局通过常德市委宣传部实名认证的官方微博、微信公号“常德发布”，发布了《关于犯罪嫌疑人彭文节利用微信、微博攻击常德市委主要领导有关情况的说明》。

说明称，7月15日，常德市委网信办监测到犯罪嫌疑人彭文节利用微信、微博攻击市委主要领导、混淆视听的相关帖文。

说明称， 彭文节系湖南恒年置业投资有限公司法人代表，常德市江南城市发展有限公司股东。2018年5月，彭文节因涉嫌重大经济犯罪被常德市公安机关立案侦查，已被决定刑事拘留，在逃国外。

“在常德市江南城区棚改期间，犯罪嫌疑人彭文节利用非法手段，‘空手套白狼，攫取巨额国有资产，损害其他股东利益，造成国有资产流失。由于市委决策正确、及时，有效降低了国有资产流失风险。”说明称。

常德市公安局提醒广大群众勿信谣传谣，发现该人线索立即举报，公安机关将严格依法办案，同时敦促犯罪嫌疑人彭文节尽快投案自首。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，“常德发布”在微博上将上述声明艾特了彭文节，彭文节随即也对该微博点了赞。

责任编辑：余鹏飞