叶企孙诞辰120周年纪念会在清华举行 杨振宁出席

原标题：叶企孙诞辰120周年纪念会在清华大学举行

昨日，在清华大学叶企孙当年办公的地方，杨振宁等追忆叶先生。屈征 摄

昨日，在清华大学叶企孙当年办公的地方，举行了叶企孙诞辰120周年纪念会暨纪念展。诺奖获得者杨振宁、叶企孙侄子叶铭汉院士等人齐聚，追忆叶先生。

1898年7月16日，叶企孙出生于上海。他是我国近代物理学奠基人之一，“中国物理学在解放前艰难的环境下发展，叶先生起了非常重大的作用”。

王淦昌、钱三强、王大珩、邓稼先等多位“两弹一星”元勋及杨振宁、李政道、林家翘、钱伟长等学术大师，都是他的学生。

慧眼识才劝王淦昌转学物理

“师者”似乎是叶企孙更重要的角色。“在主持清华物理系和理学院工作期间，叶先生千方百计招揽名师，推进教授治校的体制，营造了和谐的环境，倡导教师科研与教学并重，因材施教培养了大批人才。”清华副校长薛其坤院士说。

据了解，到清华大学1952年院系调整前，叶先生门下57位学生都成了院士，王淦昌、赵九章、彭桓武、钱三强、王大珩、陈芳允、邓稼先、朱光亚、周光召、王希季等10位“两弹一星”功勋，杨振宁、李政道、林家翘等学术大师都是叶企孙的学生。

叶企孙侄子叶铭汉院士提到一件趣事，足以说明叶企孙“因材施教”的师者形象。据叶铭汉回忆，王淦昌先生开始是学化学的，有一次叶企孙提了一个问题，王解答得非常好，物理概念表达得非常清楚，从此以后叔父经常和王淦昌谈话，跟他关系很好，后来叔父动员他来物理系。

后来，众所周知，王淦昌是两弹一星功勋、中国核科学的奠基人和开拓者之一。

为杨振宁大三热力学老师

诺贝尔奖获得者杨振宁的印象里，叶企孙是一个“不太显露的人”。

杨振宁父亲1929年受聘于清华，是叶企孙签名聘请的。“后来在清华园里，我看见叶先生也不太熟，他是一个比较低调的人。”杨振宁说。

“抗战的时候我在西南联大念书，大三念的热力学就是叶先生教的，教了一整年。”杨振宁谈起，“在西南联大的时候，叶企孙老师在系里、学校里都有相当大的影响，可是他不大显露出来，很低调。”

随着叶企孙120周年诞辰，不少活动相继开展，其中有讨论“叶企孙与一流大学建设”，北京大学前常务副校长王义遒笑着说，我想叶先生在的话，他会说我和世界一流没有关系。他不太喜欢那种不实的。我觉得他是个非常踏实的人。

因实验薄弱给李政道判卷83分

在清华科学馆的纪念展上，展示着一张试卷，是诺贝尔奖获得者李政道在西南联大时期的电磁学试卷。因为实验薄弱，叶企孙只判了83分。后来李政道谈到自己之所以获诺奖，就是“从实验开始，引出理论，进行解释和猜想，又进行实验”的结果。

相较于严格，在很多人眼里，他更多的是一个亲切的人。李政道这份试卷，叶企孙一直保留着，“叶先生一直保留着一份李政道先生电磁学当时的卷子。可以看出他爱学生到什么程度？”清华物理系复系后第一任主任张礼说。

王义遒1951年进入清华学习，大一时候跑去大三的课堂上过叶企孙的课，他回忆道，我跟叶先生没有多少交道，但他对我还是特别好。有一次礼拜天，叶先生看我们还在学习，说“你们礼拜天还在这用功啊？我请你们打牙祭，到莫斯科餐厅吧”，席间交谈很愉快。

叶铭汉回忆起自己叔父，“小时候我的叔父就是我的崇拜对象，后来我们家里人念书，我的两个姐姐、两个哥哥的学费是叔父出的”，“我叔父跟学生来往很多，他有个习惯，有空就在家里开茶点招待学生，然后问每个学生是学什么的，家里怎么样。”

“1969年把我分配到陕西汉中，等我回来已经1979年了，他已经去了，我都不知道他去世了，他什么时候去世的，心里很难过。”王义遒说。

鼎力支持聘初中学历的华罗庚

叶企孙的日记里记录着给钱三强购置相关设备的事，叶铭汉表示，那时候哪个老师需要做实验，他会鼎力支持。

他求贤若渴，爱惜人才。“吴有训先生在南京大学教书，他到南京大学请吴先生到清华教书。他把吴先生工资定得比他高。”叶铭汉说，“这个事当时谁也不知道，后来吴先生去领工资才发现这个事。他也不愿意老待在这个位置，后来辞了系主任，请吴有训先生当，后来理学院院长他也辞了，请吴先生来。”

华罗庚初中毕业，叶企孙鼎力支持理学院聘用他。纪念展上，1935年6月叶企孙为聘请华罗庚为名誉教员而致梅贻琦的函件记录了这一“不拘一格降人才”的故事。

这些品质让叶企孙成了一个成功的“创业者”。李政道曾在一篇文章中这样评价叶企孙：“他在1925年创建清华大学物理系，从一位副教授（即叶本人）、两位助教开始，不到十年，清华大学物理系就名列全国前列……在发展速度上，在办系的成功上，我想，叶老师的创业成就是可以跟20世纪初的加州理工学院相媲美的。”

“中国物理学在解放前艰难的环境下发展，叶先生起了非常重大的作用。”清华学堂叶企孙物理班首席教授朱邦芬说。

新京报记者 王俊

责任编辑：张玉