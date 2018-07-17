雨情就是命令 蔡奇陈吉宁来到防汛第一线(图)

原标题：雨情就是命令，蔡奇陈吉宁来到防汛第一线！

来源：北京日报“识政”公众号

撰文 | 飞鹏 王皓 高枝 摄影 | 戴冰

雨情就是命令！昨天凌晨以来，全市普降大到暴雨，并发布地质灾害橙色预警。市委书记蔡奇一早就来到市委值班室通过视频系统指挥调度防汛工作，下午即赶赴怀柔区防汛一线检查。他强调，防汛进入关键时期，各级要密切关注雨情汛情，加强值守，深入一线，充分发挥基层党组织作用，党员干部冲在前，共同打好防汛这场硬仗，确保人民群众生命财产安全。市委副书记、市长陈吉宁赴昌平区、密云区调度检查。

大水峪水库泄洪

大水峪水库库容1460万立方米，控制潮白河支流沙河上游的全部山区55.6平方公里流域。这次承接了怀柔区降雨峰值的椴树岭等地来水，水位超过汛线。蔡奇一路疾驰，直奔大水峪水库，来到176米高的大坝察看。溢洪闸口，洪水飞流直下，卷起层层水雾。“超过汛线水位多少？景区游客都撤离了没有？”蔡奇反复叮嘱，一定要确保游客全部撤离，确保河道沿岸农户和经营者安全避险。他环顾两侧险峰，提醒，要防范山体含水量饱和后发生地质灾害。蔡奇慰问了现场区镇干部，他说，雨情危急时刻，正是群众最需要我们的时候。各级干部要加强值守，深入一线，确保群众安全。

叮嘱防范地质灾害

111国道是北京北部地区交通大动脉和旅游黄金通道。汹涌的琉璃河水冲毁了梧桐豪新旧线连接桥桥头和此段国道的路基。蔡奇来到抢修现场。这里，已经安排了43辆运输车、8台挖掘机和8台装载机争分夺秒地抢修。蔡奇察看水势和桥梁及路基损毁情况后要求，要抓紧抢修，尽快恢复国道通车；要顺应水流加固路基桥梁，避免类似险情再次发生；周边山体要加强地质灾害监测；干部要多辛苦，确保国道沿线群众安全。蔡奇感谢坚守抢险一线的电力、路桥、路政工人，提醒大家在抢险的同时注意自身安全。

察看路基塌方险情

工人们争分夺秒抢修受损国道

在琉璃庙镇后山铺村，蔡奇走过洪水过后泥泞村路，来到受灾群众家中察看。屋子里洪水退后的印记有一米多高，方砖地面满地淤泥，生产生活物资受到严重损失。户主池建仁说，洪水一下来就这样了。幸亏村里昨晚连夜通知，我们村全都在镇里集中安置了。蔡奇说，洪水面前人的平安最重要。他叮嘱各级干部，要确保群众避险安置，照顾好大家的基本生活。

来到受灾群众池建仁家

村支书池晓辉转移村民一宿没合眼。蔡奇称赞他，在关键时刻体现了干部的担当

蔡奇还来到小学校逐个房间看望被转移至此的村民，关切地询问大家安置的怎么样，有没有干净的水喝、安全的食品吃。看到正在熟睡的孩子只盖了一条小毛巾，蔡奇怜爱地摸了摸毛巾厚度，请人再拿条薄被，别让孩子冻着。他动情地说，这里的条件肯定不如家里好，让我们一起克服困难，重建家园、恢复生产。

给孩子加条薄被，别冻着

村民在小学校得到妥善安置

蔡奇在检查中指出，雨情就是命令。今天凌晨我们迎来一场大暴雨，雨强雨量为近几年最大。这是对我们安全度汛的一场考验。各级干部都要把确保人民群众生命财产安全放在第一位，都要下到一线去。要确保险村险户安全转移，断水、断电、断路第一时间抢通。要加强对涉山涉水景区、民俗村、房前屋后、河滩的安全隐患巡查，加强对地质灾害隐患的排查，加强会商研判，进一步完善应急预案，严防次生灾害，确保不死人、少伤人。

西湾子村泄洪道漫水桥塌方

陈吉宁来到昌平区、密云区，沿着泥泞的道路深入受灾地区和村庄，现场调度应急防汛工作。昌平区育知东路城铁桥是典型的下凹式立交桥，由于短时内降雨过大，桥下积水严重，市排水集团第一时间赶赴现场进行排水抢修作业。密云区本次受灾严重，西湾子村泄洪道漫水桥和张家坟村琉辛路出现塌方。陈吉宁要求，要保持高度警惕，加强现场指挥，发挥专业抢险力量作用，做好防护和保障，确保抢险施工安全和工程质量，保障城市安全运行。

琉辛路塌方

在琉辛路抢险现场，陈吉宁主持召开应急调度会议，指出，要加强领导，设立救援现场总指挥，划出安全线，专人统一调度，分工协作、密切配合，确保施工安全。及时派驻救援和医疗队伍，坚决保障受灾居民群众和被困游客安全。要严格落实防汛责任，切实做到干部靠前、在岗在责。要加强一线力量，成立驻村工作组，现场调度，加强巡查，真正进村、入户，严格排查安全隐患，确保安全度汛。要保持高度警惕，时刻戒备，未来几天本市还将迎来降雨，要全力以赴、严阵以待，落实好各项应急预案和措施，强化救灾装备配置，把防范风险的基础工作抓实抓牢。要切实做好受灾群众的安全转移和安置工作，采取一切措施，确保人民群众生命财产安全。

陈吉宁向值守在抢险救灾一线的消防官兵和志愿者表示慰问，感谢他们为防汛救灾工作作出的贡献。

市领导林克庆、崔述强，市政府秘书长靳伟一同调度检查。

责任编辑：张玉