上海吴淞口沉船事故致5死 专家:洋流增大搜救难度

原标题：吴淞口沉船事故已致5人遇难，专家：洋流增大搜救难度

事发后，上海海上搜救中心组织力量对沉船进行打捞。上海海事局供图

科技日报上海7月16日消息，7月15日凌晨1时许，上海吴淞口附近海域，“顺强2”轮与“永安轮”发生碰撞，造成“顺强2”轮沉没，船上13人落水。截至16日下午5时，3人获救，5人确认遇难。目前救援工作仍在继续，有关专家表示，沉船的原因有待调查，同时吴淞口海域洋流情况增加了搜救难度。

据悉，由于事发时是深夜，因此当时可能有人在舱内熟睡，是否有人被困尚不能确定，给搜救任务带来了极大困难。截至16日下午5时，潜水员共计实施下水探摸13人次。

上海海事大学商船学院院长肖英杰介绍说，由于吴淞口水深十几米，水下能见度极差，对于舱内的事物，潜水员只能靠两只手缓慢排摸失踪人员。

“洋流中沉没的船只像是地震中的房子，潜水员的下潜受水流流速、涌浪和水温条件影响极大，搜救风险极高。”肖英杰说。

如果失踪人员不在船舱内，而是落水随海水漂流，如何确定位置是最大的难题。肖英杰分析，和其他水域单向洋流的情况不一样，吴淞口海域洋流流向虽然总体上是往外的，但会出现短时间的回流，造成了落水人员漂流的不确定性，因此在推测漂流轨迹时必须综合考虑。此外该海域来往船只众多，要在保证航行正常的情况下进行搜救，使得搜寻任务难度倍增。

事实上，这不是吴淞口海域第一次发生悲剧。今年1月初，载有5000吨钢材的“长平”轮与锚泊散货船“鑫旺138”轮发生碰撞，在上海吴淞口锚地沉没，造成2人遇难，8名船员失踪。“沉船的因素非常复杂，未经调查还不能断言。”肖英杰表示，上海港船舶流量大，增加了碰撞的几率，此外驾驶人员的操作失误、船舶管理等都可能是意外事故发生的原因。专家表示，要想避免此类悲剧发生，从技术到管理要做的还有很多。（刘禹 王春）

来源：科技日报

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