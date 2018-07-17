新西兰防长点名批评中国后 教育部长却访华示好

原标题：国防部长点名批评中国后，新西兰教育部长访华示好中国学生

[环球时报驻新西兰特约记者 赵理铭]在刚刚过去的这个周末，新西兰教育部长希金斯展开为期4天的访华行程。新西兰“政治”网站称，这是该国国防政策报告惹怒中国后，首个访华的部长。希金斯想要向中国传递的信息是，新西兰仍希望与中国保持良好关系。16日，该国反对党国家党领导人西蒙·布里奇斯在接受新西兰国家广播公司采访时，也对新中关系最近经历的波折发出警告说：“中国打喷嚏，我们得感冒。”

希金斯此行将前往北京和广州两地，参观访问包括北京大学在内的几所中国高等院校，并与当地的留学中介、留学生和媒体见面。他还将与中国教育部部长举行会谈。希金斯说：“会谈中我会表达新西兰对中国的高度重视，将继续兑现我们对中国作为新西兰教育合作伙伴的承诺。”

据报道，新西兰全国有超过10万名国际留学生，这些留学生催生出一个庞大的产业，成为新西兰除旅游业之外的另一大出口支柱产业。而这些国际留学生当中有超过1/3来自中国。“政治”网站称，希金斯中国之行事关重大，因为任何对教育产业的伤害都将损失巨大。

本月6日，新西兰国防部长发表国防政策报告，罕见地点名批评中国。尽管遭到中方的强烈反对，但新西兰代总理温斯顿·皮特斯在之后接受采访时，坚持为国防部长的表态背书。有报道称，在访华之前，希金斯专门前往中国驻新西兰大使馆拜会中国大使。

新西兰国家广播公司16日报道称，布里奇斯在接受采访时警告说，国防政策报告可能导致新西兰遭受经济方面的负面影响。他认为，政府没有把对华立场解释清楚，这对两国的经济关系会产生不利的影响。尤其现在两国正在进行自贸协定升级谈判，中方却要通过猜测来判断新西兰对中国的态度立场，“这对新西兰不会有任何好处”。

“政治”网站称，中方目前禁止了一款新西兰贝壳类水产品的进口，有可能是因为对新西兰的表态不满。而惠灵顿的一些知情人士透露说，新中自贸协定升级谈判现在已被搁置起来。

责任编辑：桂强