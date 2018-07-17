12位党政一把手去了同一个地方考察 密集程度罕见

原标题：最近，12位党政一把手去了同一个地方考察——新疆

今天的话题，聚焦新疆。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，4月至今，已经至少有11个省（市）的12位党政一把手先后率党政代表团到新疆考察，密集程度罕见。

此外，中央政治局常委、全国政协主席汪洋和国务委员、公安部部长赵克志也前后脚到了新疆考察。

汪洋和赵克志先后赴疆

今年4月10日至14日，汪洋在新疆调研。

根据《新疆日报》当时的报道，汪洋调研的那五天内，他先后到和田、阿克苏、乌鲁木齐等地，深入基层和一线调研，并主持召开多场座谈会。

汪洋肯定了新疆的工作：

“新疆呈现出大局稳定、形势可控、趋势向好的态势，社会治安状况明显好转，宗教极端渗透得到明显遏制，各族干部群众安全感明显增强。”

同时也指出了下一步的工作重点：

要旗帜鲜明支持正确思想言论，旗帜鲜明批驳“双泛”等错误思想，激浊扬清，扶正祛邪，大力弘扬社会正能量，牢牢占领思想舆论和文化阵地。

要以南疆四地州为重点坚决打好脱贫攻坚战，切实提高各族群众生活水平，消除滋生极端主义的土壤。

简单来说，在高层看来，新疆的稳定和脱贫攻坚非常重要。

一个细节是，当时陪同汪洋调研的，还包括四人：

中央新疆工作协调小组办公室主任史大刚

国家发展改革委副主任林念修

（时任）财政部副部长胡静林

国务院扶贫办主任刘永富

6月11日至15日，在汪洋调研新疆差不多两个月后，新疆迎来了由公安部部长赵克志率领的中央调研组，调研的内容就是“反恐维稳”。

陪同赵克志调研的，有2人——公安部党委委员、反恐专员刘跃进和司法部副部长刘志强。

赵克志指出，要始终绷紧反恐怖斗争这根弦，持续深化严打专项斗争，深入推进“去极端化”工作，全力打好反恐维稳组合拳。

12位党政一把手率团赴疆

汪洋离开新疆差不多一周后，山东省委书记刘家义率党政代表团到了新疆考察。

之后，北京市委书记蔡奇，辽宁省委书记陈求发，吉林省委书记巴音朝鲁，浙江省省长袁家军，广东省委书记李希和省长马兴瑞，湖北省省长王晓东，湖南省省长许达哲，安徽省委书记李锦斌，江西省委书记、省长刘奇，河北省委书记王东峰等党政一把手先后带团到新疆考察。

这些党政代表团，考察时间跨度在2天到6天不等，其中考察时间为3天的最多。他们考察的话题都一样——对口援疆和扶贫工作。

从考察时间上来说，7月最多，已经迎来了5省的考察团。在7月10日至12日，湖南省长许达哲和安徽省委书记李锦斌均率团在新疆考察。

每个党政代表团到新疆后，基本上都会召开对口支援工作座谈会，仅在10号那天上午和下午，就召开了两场座谈会：

10日上午，湖南省•新疆维吾尔自治区及新疆生产建设兵团对口支援工作座谈会召开

10日下午，安徽省•新疆维吾尔自治区对口支援工作座谈会召开

4年一次的中央新疆工作座谈会

这里就要补充一些“对口援疆”的背景。

1996年，为进一步加快新疆经济社会发展、维护新疆社会政治稳定，中央作出了对口援疆的决策部署，那个时候主要是干部对口援疆——1997年2月，率先由北京、天津、上海、山东、江苏、浙江、江西、河南8省市和中央及国家有关部委选派到新疆工作的首批200多名援疆干部陆续抵疆。

之后，援疆政策调整，将无偿援助与互利互惠结合起来，努力促进新疆尤其是南疆地区的发展稳定，以干部支援为龙头，实行经济、科技、文化全方位支援。

到了2010年3月，一个重要工作会议召开——全国对口支援新疆工作会议，就是在那个会议上，动员18个省份和深圳市开展对口支援新疆工作，分别是：

北京市、上海市、天津市、辽宁省、吉林省、黑龙江省、河北省、山西省、河南省、山东省、江苏省、浙江省、福建省、湖北省、江西省、安徽省、湖南省、广东省和深圳市

这个模式，借鉴了“5·12”特大地震灾后的灾区重建模式。

2008年“5·12”特大地震一个月后，中央曾发布《汶川地震灾后恢复重建对口支援方案》，18个省市以“一省市帮一重灾市县”的制度分别对口支援四川、甘肃、陕西严重受灾的县市。

全国对口支援新疆工作会议两个月后，又有一个重要会议召开——中央新疆工作座谈会（2010年5月17日至19日）。这场会议规格极高，当时9位常委全部出席。

4年后，第二次中央新疆工作座谈会在京举行（2014年5月28日至29日），当时7常委全员出席会议。

在那次会议上，习近平强调，对口援疆是国家战略，必须长期坚持，把对口援疆工作打造成加强民族团结的工程。

如今，又过了4年。

责任编辑：吴金明