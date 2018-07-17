原标题：首都机场再发黄色预警 已取消航班152架

法制晚报·看法新闻（记者 马晓晴 通讯员 杨旭莹）记者从华北空管局获悉，7月17日，北京及华北区域继续出现大范围雷雨天气，受此影响，首都机场进出港航班出现延误和取消情况，预计通行能力下降30%。截至上午9时，首都机场已执行进港航班135架次，已执行出港航班138架次，取消152架次，其中进港106，出港46架次。

图为飞常准截图

据华北空管局气象中心预报，17日白天到夜间，阴有雨，其中11至15时、20至24时有间歇性雷雨，过程累计降水量中到大雨，终端区有雷雨。

为了做好雷雨天气下运行保障工作，首都机场于17日7时启动首都机场运管委应急会商机制，联合驻首都机场机场各保障单位根据天气情况及时做好航班调整和放行工作。

华北空管局于17日7时启动航班大面积备降保障程序和MDRS黄色预警。值班管制员根据天气情况及制定绕飞方案，及时调整指挥预案，实时向机组通报目前的天气情况和变化趋势、本场的起降情况等，保障了空中等待、绕飞航空器的飞行安全。民航局空管局通过视频决策系统，协调各地区空管局疏散华北区域空中等待的航班。

7月17日，首都机场预计进出港1708架次，其中进港858架次，出港850架次，预计华北区域飞行5608架次。

责任编辑：吴金明