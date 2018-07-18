上海吴淞口沉船4人失踪 家属:活要见人死要见尸

原标题：上海吴淞口沉船已确认6人遇难 4人仍失踪

来源：红星新闻

今晨，多名家属陆续赶到吴淞海事局等待最新搜救结果

7月15日凌晨，从南京驶往广州的“顺强2”轮与“永安轮”在吴淞口64号灯浮附近水域发生碰撞。“顺强2”轮沉没，船上13人落水，3人获救，10人失踪。红星新闻记者从当地海事部门及多位家属处获悉，截至今晨，搜救人员共打捞出6名遇难者遗体，仍有4人失联。

事发后，约300余名亲属陆续从福建平潭等地赶来，在上海吴淞海事局周围宾馆入住，等待搜救结果。

“顺强2”轮所属江苏全强海运有限公司总经理吴泉告诉红星新闻记者，事发后，接到船员电话告知，“顺强2”沉没，“我们的船在航道正常行驶，对方掉头时，突然撞到”。

全强海运官网上沉没货轮资料图

吴泉介绍，事发后曾第一时间通知家属。但多位家属表示，他们并未接到船公司的任何通知。

吴淞海事局一位工作人员向红星新闻证实，虽然事故原因仍在调查中，但确实是“永安号”撞到“顺强2”轮左舷，致其沉没。

上海海事局通报，7月15日上午9时55分，东海救助局潜水员对沉船驾驶台进行首次探摸，中午12时30分出水，未发现失踪人员。此后，又下水探摸一次，打捞出1块舱盖板。首日搜救失踪人员未果。

搜救现场 图据@上海海事发布

官方通报显示，7月16日，潜水员共计实施水下探摸13人次。当日中午12时04分，潜水员从沉船主甲板左舷第一间舱室打捞起1具遇难者遗体；14时38分，打捞船在附近水面打捞起1具遇难者遗体。16时34分至17时01分，水面又浮起1具遇难者遗体，水下探摸发现2具遇难者遗体。当日，共发现5名遇难者。

红星新闻从上海吴淞海事局及多位家属处获悉，在7月17日的搜救中，又发现一名遇难者。截至今晨8时，仍有4人失联。

中国民间紧急救援机构蓝天救援官方微信公众号文章显示，该机构共有73人参与搜救，于7月16日早晨6时11分首次下水搜索。但当天下午，蓝天救援从现场撤离。“经海事局相关专业人士现场评估，事故现场搜救难度非常大，为避免造成二次事故，（海事部门）建议蓝天救援停止搜索。”

今日凌晨4时，多名家属再次前往吴淞海事局，等待最新搜救结果。

“顺强2”轮轮机长王财英是4名失踪人员中的一人。他的30余名家属从福建平潭赶来，“活要见人，死要见尸”。

红星新闻记者 王春 发自上海

责任编辑：张申