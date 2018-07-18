李小鹏:努力将雄安新区打造成交通强国建设先行区

来源：雄安发布

原标题：李小鹏：努力将雄安新区打造成为交通强国建设先行区

7月17日，京津冀暨雄安新区交通建设领导小组召开会议，传达学习京津冀协同发展领导小组会议精神和《中共中央 国务院关于对<河北雄安新区规划纲要>的批复》文件精神，研究京津冀交通一体化暨雄安新区综合交通运输体系建设三年行动计划（2018—2020年）及2018年重点工作。交通运输部部长李小鹏强调，要深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻《河北雄安新区规划纲要》（简称《纲要》）及党中央、国务院批复精神，集中力量、夯实举措，推动京津冀交通一体化率先突破取得更大成效，努力将雄安新区打造成为交通强国建设的先行区。

李小鹏指出，新时代推进京津冀交通一体化和雄安新区综合交通运输体系建设，要认真学习以习近平同志为核心的党中央对京津冀协同发展和雄安新区规划建设作出的重大决策部署，进一步深刻认识领会京津冀暨雄安新区交通建设在服务疏解北京非首都功能、支撑服务区域协调发展、打造高质量发展样板等方面的重大意义和深刻内涵，进一步解放思想、与时俱进，精准把握新时代对交通运输发展的新要求。

李小鹏强调，当前，京津冀交通一体化率先突破已进入“纵深推进”关键阶段，要紧紧围绕京津冀协同发展“五个新突破”要求，进一步集中攻坚，推动取得更大成效。

一是在支撑服务疏解北京非首都功能上集中攻坚，着力治理北京交通“大城市病”，高水平规划建设北京城市副中心交通体系，加快完善冬奥会等重大活动的交通支撑保障体系。

二是在支撑服务国家重大战略实施上集中攻坚，服务扶贫脱贫攻坚和乡村振兴战略，深入推进京津冀及周边地区交通大气污染防治，坚决防范和化解地方政府债务风险，加快运输结构优化调整。

三是在推进京津冀三地的交通深度融合和协调发展上集中攻坚，加强三地交通设施统筹布局，全面推进三地运输组织一体衔接，统筹推动三地交通服务水平协调提升，深入推进交通治理体系的协同联动。

李小鹏强调，要按照高质量发展要求，以钉钉子精神抓好《纲要》工作落实，将雄安新区打造成为交通强国建设的先行区。

一是在建设快速便捷的区域综合交通网络上狠下功夫，确保如期完成雄安新区对外骨干交通路网建设目标。

二是在构建便捷安全绿色智能的区内交通体系上狠下功夫，遴选出一批有条件先行启动的交通任务，抓紧推进落实，实现早期收获。

三是在综合交通运输体系支持政策创新上狠下功夫，深化“放管服”改革，优化完善投融资政策，大力推进交通试点项目建设，着力推进人力资源平台建设。

李小鹏要求，要全力抓好暑期、汛期的安全生产和事故预防工作，深入开展安全生产风险防范和隐患排查治理，坚决防范遏制重特大事故。

三省市和部领导戴东昌、陈健、杨斌、金湘军、张古江，部总师出席会议。领导小组成员参加会议，领导小组办公室成员、雄安新区管委会有关负责同志列席会议。

责任编辑：张建利