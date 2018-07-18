海航董事长陈峰拜会农行总行董事长周慕冰

[海航集团董事长陈峰拜会中国农业银行总行党委书记、董事长周慕冰]海航集团官网今日发文称，7月16日下午，海航集团董事长陈峰在北京拜会了中国农业银行总行党委书记、董事长周慕冰。陈峰首先讲述了海航集团25年发展历程，并就近期海航集团在“维持稳定局面，聚焦主业”方面的具体工作措施进行了重点介绍。
中国农业银行总行党委书记、董事长周慕冰高度赞扬了海航优质的航空服务并对海航的发展和规划提出了指导性建议。他表示，海航集团一直是农业银行最大的合作伙伴之一，中国农业银行将一如既往关注和支持海航集团的发展并希望双方建立更为通畅的信息沟通机制。
中国农业银行副行长张克秋及相关部门负责人，海航集团副董事长兼首席执行官谭向东、海航集团副董事长兼首席执行官（D）张岭等参加会谈。
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