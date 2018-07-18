今年19名省部级官员从地方赴中央任职：4名为女性

原标题：今年至少已有19名省部级官员从地方赴中央任职

据记者统计，今年以来，至少19名省部级干部从地方赴中央任职。其中，3人为省级党委、政府“一把手”。

从年龄上来看，15人为“60后”干部。最年轻的是出生于1967年的陆昊和慎海雄，今年51岁。

从性别上来看，4名女性。她们是司法部政治部主任冯力军，财政部副部长程丽华，中国侨联党组成员隋军和国家中医药管理局党组书记、副局长余艳红。

从此前任职来看，15人曾为省级党委常委领导班子成员，7人曾担任省级政府副职职务。

今年3名原省级党委、政府“一把手”赴中央任职

（从左至右分别是：王东明、谢伏瞻和陆昊）

今年，3名原省级党委、政府“一把手”赴中央任职：四川省委原书记王东明任全国人大常委会副委员长、中华全国总工会主席，河南省委原书记谢伏瞻任中国社会科学院院长、党组书记，黑龙江省原省长陆昊任今年两会后新成立的自然资源部党组书记、部长。

王东明，1956年7月生，辽宁宽甸人。1982年任辽宁省锦州市太和区西郊公社党委副书记，1983年任共青团辽宁省锦州市委书记。1985至1996年，王东明历任辽宁省绥中县委副书记、书记，灯塔县委书记，辽阳市副市长，辽阳市委常委、副市长，辽宁省委组织部副部长等职务。1996年，王东明出任辽宁省委组织部部长。次年，王东明晋升辽宁省委常委。2000年任中央组织部部务委员（副部长级）兼干部二局局长，2002年任中央组织部副部长，2007年任中央机构编制委员会办公室主任，2012年任四川省委书记。

今年64岁的谢伏瞻。他曾在国务院发展研究中心和国务院研究室两大重要智囊机构工作多年。谢伏瞻是典型的“学者型官员”。他曾于1991年、2001年两度获得孙冶方经济科学奖（中国经济学界的最高奖）；1996年获国家科技进步二等奖。他的主要研究方向为宏观经济政策、公共政策、区域发展政策等。2013年3月，谢伏瞻首次赴地方工作，出任河南省委副书记，次月出任河南省省长一职。2016年3月任河南省委书记职务。此次履新，谢伏瞻成为中国社会科学院第七任院长。

陆昊出生于1967年6月，今年51岁，是目前国务院组成部门负责人中最年轻的。陆昊18岁加入中国共产党，曾当过北京大学学生会主席。1989年8月，陆昊进入北京清河制呢厂工作，1995年28岁的陆昊任北京制呢厂厂长。1998年12月，陆昊出任北京纺织控股（集团）有限责任公司党委常委、董事、副总经理。1999年8月陆昊任中关村科技园区管委会副主任、党组副书记，从国企进入仕途。2003年1月，陆昊担任北京市副市长，成为当时全国最年轻的副省级领导干部。2008年4月任共青团中央书记处第一书记。2013年3月，陆昊从中央“空降”黑龙江，出任黑龙江省委副书记、代省长，3个月后“去代转正”。此次履新之前，陆昊担任黑龙江省省长一职五年。

除上述3人外 另有16人进京履职 其中12人曾为省委常委

今年以来从地方到中央任职的16名省部级干部一览表（按任职消息公布先后排序，统计至2018年7月17日）

除了上文提及的王东明、谢伏瞻和陆昊3人以外，今年另有16人从地方到中央任职。他们中，12人曾为省级党委常委领导班子成员，7人曾任省级政府副职职务，2人曾担任省级党委宣传部部长。

李群、翁杰明、冯力军、李利、隋军、高建民和余艳红7人曾担任过省政府副职，其中李群、翁杰明和高建民3人还为省委常委。慎海雄和范卫平此前分别是广东、辽宁的省委宣传部部长。

值得关注的是，从地方到中央任职的4名女性干部中，3人都曾任省政府副职，1人为省委常委。从履新的单位来看，3人任职国家部委，1人任职群众团体机关。

从调入的部门来看，包括上文提及的履新自然资源部党组书记、部长的陆昊在内，另有5人履新单位为今年新组建的。他们是中央和国家机关工委副书记梁言顺，中央广播电视总台党组书记、 台长慎海雄，文化和旅游部党组成员、副部长李群，国家药品监督管理局党组书记、副局长李利和国家广播电视总局副局长、党组成员范卫平、高建民。

从任职经历来看，许甘露、范卫平、陆俊华和童建明4人曾在履新的单位工作过。许甘露曾在公安部工作十多年，历任出入境管理局副局长、局长，警务保障局副局长（正局级），交通管理局局长等职务。范卫平曾任国家新闻出版总署出版物市场监管局局长，出版物发行管理司司长，出版产业发展司司长，办公厅主任等职务。2013年机构改革之后，任国家新闻出版广电总局办公厅主任。今年机构改革之后，时任辽宁省委常委、宣传部部长范卫平调任国家广播电视总局副局长、党组成员。

陆俊华曾在国务院办公厅工作超过18年，曾任秘书二局副局长、三局局长。童建明曾在最高人民检察院工作二十多年，历任最高人民检察院办公厅主任助理、副主任，政治部副主任，办公厅主任，检察委员会副部级专职委员等职务。

责任编辑：张申