原标题：台名嘴：两岸终将统一 台北故宫属于所有中国人

黄智贤（图源：联合新闻网）

海外网7月18日电 新任台北故宫博物院院长陈其南16日公然叫嚣“台独”，还扬言要把“故宫台湾化”。对此，台名嘴黄智贤今（18日）在社交媒体发文怒斥。黄智贤表示，台北故宫不是“台独”的，它属于所有中国人。将来等两岸统一，故宫必须完完整整地回到北京和南京去，一件都不能少。

据台湾《联合新闻网》报道，黄智贤表示，新任台北故宫博物院院长陈其南说的话，代表了“台独”的一条路线—— 要把故宫“在地化”，跟台湾建立连结。一边喊着“我要中国的东西”，一边又把它改名叫“台湾”。

黄智贤称，不得不说，“台独”分子真是无时无刻不在想着让台湾和大陆变得更疏远一点。但正因为如此，我们才要分分秒秒，火眼金睛的守护台湾，守护中国的台湾。

黄智贤还说道，在陈其南看来，最珍视与欣赏故宫文物的竟然是日本人，因为欣赏中国的东西，所以就要侵略中国，然后占为己有？“世上最珍视故宫的，当然是包括台湾人在内的所有中国人。”黄智贤进一步补充道，“陈其南故意假装不知道，抗日战争时，日本飞机好几次差点炸到故宫运宝的车队。我们的前人，是冒着生命危险在抢救故宫珍藏。这些无私无畏的人在陈其南眼中，竟然都不算数吗？”

黄智贤最后表示，台湾民众心理很清楚，故宫不是“台独”的，它是所有中国人的。将来等两岸统一后，故宫必须完完整整地回到北京和南京去，一件都不能少。（海外网 张莎莎）

责任编辑：张迪