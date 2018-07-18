原标题：连云港附近海域存在未爆炸弹 过往船舶注意避让
交汇点讯7月18日，连云港海事局发布通告称，据报，在连云港附近海域存在未爆炸弹，概位：34°54′04.8″N/120°14′00″E，附近水深23-25m。连云港海事局提醒，为保障航行安全，请过往船舶避让相关水域航行。如收到解除另行通告。
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