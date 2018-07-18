泰大使设午宴答谢参与洞穴救援的中国民间救援队

原标题：泰国大使设午宴答谢中国民间救援队

[环球时报-环球网报道 记者 范凌志 谢文婷 于天骄]7月18日中午，泰国驻华大使毕力亚•针蓬在大使官邸设宴答谢参与清莱洞穴救援的两支中国民间救援队：平澜公益基金会和绿舟救援队。在午宴后，毕力亚•针蓬接受了《环球时报》的独家专访，“我们是一家人！”他说，泰国人民非常感谢中国朋友的帮助。同时，大使也对普吉沉船事故中的遇难游客表示哀悼，“泰国人民非常伤心，我们正在努力调查事故原因并对整个体系进行调整，我们需要更好地管理泰国旅游业，以更好的方式来欢迎我们的中国朋友。”

“举办答谢午餐并不是官方要求我们这样做的，而是我们发自内心想要表达对大家的感谢！”在午餐开始前，泰国驻华大使毕力亚•针蓬先与到场的平澜公益基金会和绿舟救援队的十几名队员一一握手，还仔细询问每个人的情况。在6月底到7月初，泰国青少年足球队被困清莱洞穴期间，两支中国民间救援队与英、美、澳、缅、老挝等国的洞穴探考专家一起，进行了举世瞩目的营救行动，并成功救出所有的被困人员。

午宴中，毕力亚•针蓬向两支中国救援队各赠送了一艘泰国皇家龙舟的精美模型，平澜公益基金会和绿舟救援队也分别回赠了礼物。

“有很多中国人生活在泰国，两国人民就像亲戚一样。”毕力亚•针蓬对《环球时报》记者说，人员被困之后，两只中国救援队毫不犹豫加入到营救中，并带来了高科技设备。他称赞，在跟其他国家救援队合作过程中，中国救援队表现得很有协作精神。“我记得上一次在海啸期间，中国人很快赶来帮助，每个人都在世界各地帮助伸出援助之手，我觉得这很好。”

据泰国媒体18日报道，泰国副总理威萨努透露：十世王玛哈哇集拉隆功已经批准，将在都喜宫殿广场设宴答谢所有曾在清莱参与救援13人足球队的各国搜救队员，泰国政府将作为此次宴会的东道主。由于接近十世王生日，具体举办答谢宴的时间还需根据场地使用计划和天气状况再做考量。

在泰国洞穴救援结束后不久，导致47名中国游客遇难的普吉沉船事件又一次引发中泰两国民众的关注。尤其是泰国副总理巴逸载接受媒体采访时的不当言辞更是引发了舆论风波。7月16日，巴逸在泰国某军营内接受泰国媒体采访时，继10日首次道歉后再次郑重致歉。他表示：“我也有华人血统，不会对华人不友好。”并希望此次误会不要成为两国往后合作的阻碍。

在18日接受《环球时报》独家专访时，毕力亚•针蓬大使也主动提到了普吉沉船事故：“相比于洞穴救援完美的结局，但另一件事的结局却并不是这样。”毕力亚•针蓬说，对于很多人失去生命，他和所有泰国人民都非常伤心。泰国政府正在努力调查事故原因并对整个体系进行调整，“我们需要更好地管理泰国旅游业，以更好的方式来欢迎我们的中国朋友。”

在被问到有哪些具体措施来提升中国游客对泰国旅游的信心时，毕力亚•针蓬大使说，首先，相应的旅游管理应该更加严格，比如设立更多的中文警告标志，“虽然一个旅游目的地的规则太多会让人不开心，但我们必须要找一个平衡点。”

此外，毕力亚•针蓬大使特别强调希望通过技术手段来保障游客的安全，他说，中国深圳的警察可以通过面部识别系统来抓小偷，泰国旅游业也应加大基础设施的建设，并建立起完善的预警系统。毕力亚•针蓬透露，在这些新技术领域泰国一直在与中国合作，泰国政府会研究中国的管理制度，自己和一些泰国代表团也曾参观中国高科技公司。“我们需要使用信息技术和大数据来帮助提高我们改善旅游业的能力。在不久的将来，你会看到我们的应用程序，中国游客将更容易申请签证。”

责任编辑：张义凌