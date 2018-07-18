被纪委“秒杀”的副省长获刑15年 曾被批搞小圈子

原标题：原副省长被判十五年徒刑 曾被批搞“小圈子”

又一个“老虎”的案子尘埃落定了。今天（7月18日），重庆市第一中级人民法院公开宣判了甘肃省委原常委、原副省长虞海燕受贿案，对被告人虞海燕以受贿罪判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币六百万元；对虞海燕受贿所得财物及其孳息，予以追缴，上缴国库。

“海运仓内参”注意到，从虞海燕被查至今，已有一年半的时间。2017年1月11日，中央纪委网站公布了虞海燕落马的消息。值得注意的是，虞海燕属于典型的被纪委“秒杀”的官员：在被查前夕还公开“露面”。1月10日上午，政协甘肃省十一届五次会议举行“着力发展非公有制经济，壮大县域经济整体实力”专题协商议政会，据报道，虞海燕参加了这次会议。同日，他还作为省人大代表审议了《政府工作报告》，他的名字也出现在《甘肃日报》1月11日的头版上。

虞海燕落马，一度在甘肃官场引起不小的影响。在他被查当晚，甘肃省委就召开常委扩大会议，通报中央对虞海燕涉嫌严重违纪进行组织调查的决定。

而且，时任甘肃省委书记王三运在会议上指出，中央决定对虞海燕涉嫌严重违纪进行组织调查是英明正确的，是深得人心的。然而，此后甘肃省有多名高官陆续被查，王三运也在2017年7月11日落马。

2017年6月，虞海燕被“双开”。今年5月，虞海燕出庭受审。“海运仓内参”注意到，虞海燕对纪委的巡视工作曾有侥幸心理，但也知道躲不过巡视组的火眼金睛。他曾说：“做贼心虚，你不是一个正常的（心态）。咱说实话，你考试，你正常的考试，你都慌得很，那你何况你这是个不正常的事情，那你不更慌吗？”

据电视片《巡视利剑》透露的信息，虞海燕从很早就开始有计划地拉拢纪检干部，目的就是一旦出现问题时能派上用场。

早在2010年，虞海燕就想办法接触上了中纪委第九纪检监察室的原副主任明玉清。明玉清也有私心，想利用虞海燕的权力，为经商的儿子在甘肃拉项目，两人一拍即合。2014年巡视之后，明玉清不仅把中纪委的调查内容向虞海燕通风报信，甚至最终胆大妄为地帮助虞海燕抹平问题，将他的线索作了了结处理。

《中国纪检监察报》曾发文批评虞海燕台“台上五湖四海，台下拉帮结派”，据了解，他在任兰州市委书记期间，表面上多次强调“坚持正确的用人导向”“不搞‘小山头’‘小圈子’”，背后却把大量酒钢公司亲信调到兰州市核心部门、核心岗位任职，形成一个被称为“酒钢号”的“小圈子”，他还通过“培训”向青年干部灌输效忠他个人的观念，培植个人势力。

虞海燕的问题不只包括上述方面。事实上，虞海燕有“漫长”的违纪和贪腐历史。据了解，从1998年到2016年，虞海燕利用担任酒泉钢铁（集团）有限责任公司炼钢厂厂长、副总经理兼总工程师、总经理、董事长、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会主任、甘肃省副省长、甘肃省委常委、兰州市委书记等职务上的便利，为有关单位和个人在产品销售、工程承揽、房地产开发及职务调整晋升等事项上谋取利益，直接或通过其妻李岩华收受相关单位和个人给予的财物，共计折合人民币6563万余元。

责任编辑：余鹏飞