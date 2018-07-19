吉林狂犬疫苗造假企业:收到处罚书 被罚没344万元

[长生生物：长生生物收到行政处罚决定书 被罚没344万元]长生生物7月19日晚公告，7月18日，公司全资子公司长春长生收到《吉林省食品药品监督管理局行政处罚决定书》：1、 没收库存的“吸附无细胞百白破联合疫苗”186支；2、没收违法所得858840元。3、处违法生产药品货值金额三倍罚款2584047.60元。罚没款总计3442887.60元。
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