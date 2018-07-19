新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

吉林狂犬疫苗造假企业:收到处罚书 被罚没344万元

吉林狂犬疫苗造假企业:收到处罚书 被罚没344万元
2018年07月19日 20:59 第一财经
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　[长生生物：长生生物收到行政处罚决定书 被罚没344万元]长生生物7月19日晚公告，7月18日，公司全资子公司长春长生收到《吉林省食品药品监督管理局行政处罚决定书》：1、 没收库存的“吸附无细胞百白破联合疫苗”186支；2、没收违法所得858840元。3、处违法生产药品货值金额三倍罚款2584047.60元。罚没款总计3442887.60元。

点击进入专题：
长春长生狂犬疫苗造假 多地表态停用

责任编辑：余鹏飞

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区