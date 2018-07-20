外媒称快递机器人已在中国上岗:满载货物悠闲送货

原标题：外媒称快递机器人已在中国上岗：满载货物悠闲驶向目的地

参考消息网7月20日报道 外媒称，在北京外缘僻静的居民区里，一个大小为一台小型洗衣机的黄色和黑色立方体悠闲地驶向目的地。

据《菲律宾每日询问者报》7月18日报道，这匹“真机小黄马”是一个自主送货的机器人，可以把附近商店的饮料、水果和零食等日用必需品配送到北京高档小区的居民手中。

报道称，创造者们将装有GPS系统、摄像头和雷达的机器人视为中国物流的未来。

报道称，一位顾客从“真机小黄马”中取出一包坚果时说，这台机器人的行驶速度不到每小时3公里——这相当于人类缓慢行走的速度——有改进的空间。

一位不住在一楼的顾客说，“缺点是它不能像快递员那样直接送到门口。”该名游客补充说，“即使如此，这仍然相当实用。机器人的速度相对较快。”

普华永道会计师事务所说，中国有世界上最大的网购市场。不管是购买电子设备还是卫生纸、牛油果或衣服，中国人已经习惯于仅按下智能手机屏幕上的一个按钮就享受快递到家服务，有时一天要下好几单。

报道称，如果想用“真机小黄马”获得送货服务，顾客需要选择想要的产品，输入地址，并通过手机付款。超市工作人员将物品放在机器人里，机器人旋即离开。

报道称，制造机器人的真机智能创始人兼首席执行官刘智勇从自己的作品中看到一个光明的未来。

他说：“目前，中国每天有1亿包裹需要投递。未来或许将有10亿。”

他还说，“届时将不会有足够的快递员来完成这些任务。我们需要越来越多的机器人来填补这一人力缺口，降低成本。”

报道称，最后一公里的人力配送成本尤其高，因为把货物送到顾客家门口的关键是精准度，而且定制服务是必需的。

报道称，机器人重达30公斤，有6个轮子，理论上的最高时速为每小时12公里，有4个摄像头，不停地对周围的世界进行扫描，并安装了激光雷达，让他们能够避开障碍物。

报道称，但并非所有人都相信这种机器人是一种长期的物流解决方案。

中国快递协会原副秘书长邵钟林说，它们在“短距离内”是有帮助的。他说：“但是不能确定它们能否成为最后一公里配送的广泛解决方案。因为客户还是要下楼拿他的包裹。”

“此外，成本仍然很高：包括购买和维护成本、运营成本等。”

报道称，但真机智能公司相信，随着时间的推移，成本将会下降。

刘智勇还说，该机器人不久将具备使用电梯所需的技术，这意味着它将不再仅限于在一楼交货。

报道指出，与此同时，中国的快递配送正越来越多地通过自主方式完成。最近几个月，若干家公司已被准许通过无人机送货，要么是直接送货给客户，要么是在配送中心之间运送货物。（编译/王天僚）

资料图：一名路人回头观察送货的机器人。（AFP）

责任编辑：张玉