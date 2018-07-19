北京来了位特殊客人 他的一举一动牵动着世界目光

原标题：锐参考 | 昨天，北京来了一位特殊客人——

参考消息网7月19日报道（文/唐立辛）这两天，北京的炎热和暴雨，没有挡住一位特殊客人的脚步。

7月18日，马来西亚总理特使、元老理事会牵头人达因抵京。

达因

白发苍苍，身形瘦削，这位老人不远万里而来，他要见谁？又要谈什么？

中马关系的关键时刻，这位老人在北京的一举一动，正牵动着世界的目光。

关键时刻老将出山，既有信任，也有良苦用心

昨天（18日），中南海紫光阁，国务院总理李克强会见了达因。

会见中，达因转交了来自马来西亚总理马哈蒂尔的亲笔信，李克强总理当即展信阅读起来。

显然，这是一次不同寻常的会面。

国务院总理李克强7月18日下午在中南海紫光阁会见马来西亚总理特使、元老理事会牵头人达因。（图片来源：中国政府网）

“达因担负着为马哈蒂尔下月访华‘打前站’的重任。”香港《南华早报》一语点出关键。

综观过去两个多月里马哈蒂尔的公开表态不难发现，对中国的访问已经成为马哈蒂尔当选马来西亚总理后的“头等大事”——他在多个场合多次表达过这一愿望，且一次比一次语气更为迫切。

直到昨天，达因作为其特使来到北京，被认为是为马哈蒂尔下月访华做最关键一环铺垫。

马哈蒂尔

而此时，正逢外界传言“中马关系可能生变”之际。

选择让80岁的达因再度出山奔赴中国，马哈蒂尔显然有其充分理由。

“达因曾于1984年至1991年期间担任马来西亚财政部长，在马来西亚德高望重，可以说是马哈蒂尔此前执政的22年中最亲密的朋友之一。”

中国社科院亚太与全球战略研究院研究员许利平告诉小锐，考虑到作为“马哈蒂尔的左膀右臂”的身份，达因此番访华必然会受到关注。

达因曾于1984年至1991年期间担任马来西亚财政部长

事实上，他的到来背后，除了马哈蒂尔对多年伙伴的信任，还有希望借助他与中国达成协议解决马来西亚经济发展问题的良苦用心。

新加坡门户网站Mothership的一篇报道，曾援引李光耀自传中的话强调达因对马来西亚经济前景的举足轻重：

“如果没有他的积极干预，马来西亚转向自由市场的政策可能不会取得如此广泛和如此成功……也正是在马哈蒂尔和达因的协作下，马来西亚才得以实现经济改革。”

另据《海峡时报》报道，马哈蒂尔刚当选，便将重振经济的指挥棒交到了达因手中，在连夜召开的一场事关马来西亚经济前景的临时会议上，达因向当地商界保证：新政府将全力在不增加债务的前提下解决一切经济问题。

《海峡时报》网站报道截图

可以说，目标是明确的，任务是艰巨的。

而那些来自马来西亚民众的热切期待，也从侧面印证着这位老人此行的至关重要：

达因来访清单上的头两条：“打前站”和“一带一路”

18日当天，同样会见了达因的，还有国务委员兼外交部长王毅。

小锐注意到，在与两位中国国家领导人的会面中，达因都反复强调了两点：马来西亚政府对于中国“一带一路”倡议的支持，以及马哈蒂尔对于尽早访问中国的期待。

某种程度上，这一真诚表态也解答了近段时间以来外媒对中马关系的猜测和疑惑。

王毅会见马来西亚总理特使达因

事实上，早在竞选期间，外媒有关中马关系生变的传闻就迭出不穷，马哈蒂尔上台后虽立即表示“高度重视对华关系”，但新政府对多个中资项目的重新审查，却为“看衰”两国关系的声音提供了所谓口实。

在5日的一篇报道中，美国CNN更将马来西亚叫停了几个由中国资助的基础设施项目的做法视为“遏制中国影响力的信号”。

CNN报道截图

关键时刻，中马关系向何处去？这一次，马哈蒂尔以实际行动给出了答案。

“我想尽早去中国，但中国领导人7月份没有时间，所以我将在8月份去。”《海峡时报》在7日的报道中援引马哈蒂尔的话说。

在外媒看来，达因抵达北京之前，马哈蒂尔访华其实已经进入了实质性准备阶段。

香港《南华早报》18日援引消息人士的话说，中国过去一个月接连派遣外交官、主管经济和安全事务的官员前往吉隆坡，为此访做准备，而达因的访问则“为马哈蒂尔下个月访华铺平了道路”。

报道援引专家的话指出，中马两国经济合作的坚实基础，将帮助两国克服当前围绕中国投资的不确定性。

7月14日，中国驻马来西亚大使白天拜会马来西亚外交部长赛夫丁。（图片源自中国驻马来西亚大使馆）

在《金融时报》中文网看来，尽管中资项目重启问题仍被视为达因此访中最值得关注的问题，但两国都不会希望双边关系因此受到影响，毕竟“中国是马来西亚最大的贸易伙伴和外国直接投资（FDI）最大的来源国”。

“马来西亚政权更迭之后，中马关系出现了一些变数，这些变数引起了国际社会的关注。但中马官员的频繁往来，说明中马合作共赢的大方向是不可更改的，中马之间的合作是大于分歧的。”许利平说。

专家：中马合作既存在动力与惯性，也面临挑战

“中马关系经得起任何风云变幻的考验”，马来西亚《星报》这样报道18日当天王毅与达因的会面。

报道援引王毅的话指出，“两国关系站在新的历史起点上”。

马来西亚《星报》网站截图

在广西民族大学东盟研究中心马来西亚研究所所长葛红亮看来，达因此访正是在新的历史起点上传递了两国关系发展的新讯息。

“马来西亚新政府与中国频繁接洽背后，展现了两国政府对彼此关系的重视，并有意就两国合作问题展开磋商。”葛红亮告诉小锐。

他说，马来西亚在东南亚地区有着特殊地位，是21世纪海上丝绸之路的枢纽国家，对参与合作共建“一带一路”持积极的态度，并产生了良好的示范效应，这正是中马关系重要性之所在。

图为马来西亚一座港口

尽管中马合作的一些项目当前正面临波折，但葛红亮对中马关系仍持乐观态度，这不仅是因为马哈蒂尔上台后在对华关系方面展现出的积极态度，还因为中马两国存在密切的产业链依存关系，中国庞大的市场也为马来西亚所看重。

不过他同时指出，马哈蒂尔虽然看重中国市场，但并不想太过依赖中国，中马两国合作既存在动力与惯性，同时也面临挑战，对于两国合作项目面临的风险也要有所准备。

“关键在于，马来西亚新政府如何看待已有的协约。”葛红亮说。

而关于刚刚完成新一轮政治更迭的马来西亚期待能从中国获得什么，马来西亚网友们的声音说明了一切：

责任编辑：张义凌