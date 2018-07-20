北京市教委:2020年形成北京教育信息化发展新模式

原标题：2020年形成北京教育信息化发展新模式

新京报讯 （见习记者黄哲程）7月16日，北京市教育信息化工作会议召开，会上发布了《北京市教育信息化三年行动计划》。市教委表示，计划到2020年形成北京教育信息化发展新模式。

推进一站式电子政务服务

市教委表示，本次教育信息化三年规划的主要任务有：建成新型“互联网+教育”管理服务平台和新型教育大数据支撑体系，推动信息技术与教育教学深度融合，全面提升师生信息素养与创新能力，形成北京教育信息化新模式。

据市教委介绍，北京市将构建教育大数据平台，通过建立教育大数据综合分析决策系统、分层分级建立教育数据目录体系等，围绕北京教育综合改革进程中重点、热点问题，开展专题分析研究，形成系列模型，辅助行政决策和应急管理等工作。

在提升教育管理信息化方面，将推进一站式电子政务服务，优化政务服务信息化流程，逐步实现各类政务服务事项的网上办理、移动办理，提升政务服务效率和水平。

将建百个“智慧校园”示范基地

据悉，在教育信息化发展过程中，北京市还将建立100个“智慧校园”融合应用示范基地，开展信息化应用试点和示范工作，解决信息化应用中热点难点问题。同时将设立100项信息技术与课堂应用融合创新课题，激发一线教师信息技术应用的积极性。

为保障教育信息化顺利进行，市教委要求各区和各高校切实加强教育信息化工作组织领导，成立专门领导机构，形成职能部门统筹归口管理、技术支撑部门协同推进的工作机制。各区各高校要加大信息化经费投入，对信息化运维经费给予足额保障。同时，也鼓励各教育单位使用市级（区级）公共服务及购买社会服务，避免重复建设。

■ 亮点

推动学校开设人工智能等特色课程

在提升师生信息素养与创新能力方面，市教委将对教师开展培训，并为学生推出特色课程。针对教师，市教委将开展信息技术应用能力培训，利用线上线下培训方式对教师进行专项培训、全员培训，提升教师信息素养。

针对学生，将推动学校开设人工智能、STEAM教学、创客教育、编程教学等特色信息技术课程，提升学生的信息技术应用水平与创新能力。此外，依托数字教育资源共享服务平台，市教委将汇聚互联网上各类教学、科研、文化等资源，为各级各类学校提供优质资源服务，支撑学校和师生的信息化应用。

责任编辑：张玉