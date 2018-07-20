新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

中国塞内加尔两国签署合作建设“中国馆”备忘录

中国塞内加尔两国签署合作建设“中国馆”备忘录
2018年07月20日 04:32 人民日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：中塞两国签署合作建设“中国馆”备忘录

　　本报达喀尔7月19日电  （记者李志伟、胡泽曦）7月19日，中国国务院新闻办公室和塞内加尔国家行政学院合作建设“中国馆”备忘录签约仪式在达喀尔举行。该活动由中国图书进出口（集团）总公司、塞内加尔国家行政学院承办。

　　中国驻塞内加尔大使张迅，中国国务院新闻办公室特别代表张雁彬，塞内加尔高等教育、研究和创新部部长尼亚内，塞内加尔国家行政学院总经理法勒以及中塞教育文化界代表100多人出席签约仪式。张雁彬与法勒签署了共建“中国馆”备忘录。张迅大使向尼亚内部长转交《中华人民共和国向塞内加尔国家行政学院赠送图书清单》。

　　中国馆是中国国务院新闻办公室对外介绍中国、促进中外文化交流的品牌项目，其设立旨在通过优秀图书、影视节目和数字图文资料，集中展示中国在经济政治、历史文化、科技教育等多领域的发展现状，让当地人民更好地感知中华文明，了解中国的发展变化。

责任编辑：刘德宾 SN222

塞内加尔备忘录
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区