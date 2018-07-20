中国塞内加尔两国签署合作建设“中国馆”备忘录

原标题：中塞两国签署合作建设“中国馆”备忘录
本报达喀尔7月19日电 （记者李志伟、胡泽曦）7月19日，中国国务院新闻办公室和塞内加尔国家行政学院合作建设“中国馆”备忘录签约仪式在达喀尔举行。该活动由中国图书进出口（集团）总公司、塞内加尔国家行政学院承办。
中国驻塞内加尔大使张迅，中国国务院新闻办公室特别代表张雁彬，塞内加尔高等教育、研究和创新部部长尼亚内，塞内加尔国家行政学院总经理法勒以及中塞教育文化界代表100多人出席签约仪式。张雁彬与法勒签署了共建“中国馆”备忘录。张迅大使向尼亚内部长转交《中华人民共和国向塞内加尔国家行政学院赠送图书清单》。
中国馆是中国国务院新闻办公室对外介绍中国、促进中外文化交流的品牌项目，其设立旨在通过优秀图书、影视节目和数字图文资料，集中展示中国在经济政治、历史文化、科技教育等多领域的发展现状，让当地人民更好地感知中华文明，了解中国的发展变化。
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