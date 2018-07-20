重庆首例涉嫌宗族恶势力犯罪集团案件被公诉

原标题：重庆首例涉嫌宗族恶势力 犯罪集团案件被公诉

本报讯 （记者 陈波）全市扫黑除恶专项斗争扎实推进，7月19日，记者从市检察院获悉，重庆市检察机关对全市首例涉嫌宗族恶势力犯罪集团案件提起公诉。

据通报，重庆市酉阳县检察院依法对被告人齐某、冉某等18人以涉嫌聚众斗殴罪、寻衅滋事罪提起公诉，其中9人被认定涉嫌恶势力犯罪。

检察机关指控，齐某以土地租赁合同纠纷为由，以多次胁迫、强行堵塞道路等方式阻碍土地租赁方某石材有限公司正常生产。经双方多次协商无果后，齐某与石材公司廖某共邀约20余人发生械斗，并致石材公司多人多处受伤，经鉴定，廖某甲多处为轻伤，廖某乙、林某某为轻微伤。

齐某与冉某是舅甥关系。2012年至今，冉某等人以欺诈手段与农户签订土地承包合同，后采取威胁、恐吓、殴打、破坏生产等方式拒付租金，也不归还土地；2017年6月，齐某等人为发泄不满，扰乱村支两委会场，造成会议中断约3个小时；同年12月，冉某等人为灌溉自家烤烟地，强行使用机械设备将村民饮用水源挖断，致该村100余户村民人畜饮用水困难。

经严格审查证据，依法讯问犯罪嫌疑人后，今年1月18日，酉阳县检察院决定以涉嫌聚众斗殴罪对该案齐某、冉某等13名嫌疑人依法批准逮捕。

案件办理过程中，酉阳县检察院迅速成立专案组，指派检察官提前介入侦查，相关负责人靠前指挥，引导公安机关侦查取证、完善证据体系，并多次召开案件研讨会。

7月19日，该院对齐某、冉某等18人以涉嫌聚众斗殴罪、寻衅滋事罪依法提起公诉。

责任编辑：张玉