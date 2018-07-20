解放军在东海大规模演习 台媒：直指美日安保核心

原标题：解放军在东海海域大规模实弹演习 台媒：直指美日安保核心

[环球时报驻台北特约记者 萧师言 周礼]继7月7日美国海军两艘驱逐舰通过台湾海峡后，台湾媒体19日又在大肆炒作“美高官宣称可能派航母通过台湾海峡”。对于向来视美国为“‘台独’保护神”的蔡英文当局和民进党来说，美国一些亲台官员和政客的话令绿营亢奋不已，认为这是“美国保护台湾的诚意再度升级”。

过去20年来，美航母有两次穿越台海。1995年至1996年台海导弹危机期间，美国曾派出两个航母战斗群到台海。2007年小布什担任美国总统期间，一度传出美国航母“小鹰”号通过台海的消息，但台“国防部”未证实。

台湾“中央研究院”欧美所研究员宋燕辉称，就《联合国海洋法公约》有关海域之规范而言，台湾海峡内水域包括了内水、领海、邻接区，以及专属经济区和大陆架。台湾海峡内并无公海，因此美国军机与军舰在台湾海峡不享有过境通行权。虽然美国宣称军舰有权通过台湾海峡，但大陆要求美方事先取得许可，台湾也要求报备。美国不接受此主张，认为军舰“无害通过”无须取得沿海国事先同意或必须报备。尽管如此，美国军舰若是在台湾海峡两岸的领海行使无害通过，那时就绝对有必要不得从事“有害活动”，包括军事操作或情报侦搜，美军必须要遵守这样最低限度范围的规定。

台湾《旺报》今年6月在媒体首次传出美国计划派战舰通过台海时就已经警告，“美舰通过台海，比闯入南海大陆岛礁12海里范围，性质更严重”。《旺报》称，美方这样做，“等于在台海问题上火上浇油，对美台都是不利的做法”。

解放军自18日起，在浙江外海东海海域进行为期6天的大规模实弹演习。岛内媒体纷纷对此次演习进行报道。这次演习被称为是针对“台独”分裂分子量身定制的实弹演习，而且“如果将演习区域整体平行向前移动，基本上会整体覆盖台湾”。对此，台湾“国防部”发言人惯常地安慰岛内民心称，“这场军演是大陆年度例行性演训，军演各项动态都在掌握中”。不过，台湾“中广新闻网”援引知情人士的话称，这场演习去年曾一度叫停，今年选在美中贸易战最烈，美国舰艇接连在南海、台海穿越巡弋后启动，直指美日安保的核心区域，是非常明显的“项庄舞剑”式的军演。

尽管美国派出两艘舰艇穿越台海后又传出派航母来台海，但台湾“信传媒”引述台湾前“中科院院长”、海军退役中将龚家政的话称，美舰穿越海峡是做做样子，特朗普此前决定无限期停止美韩军演的背后意味着，美军将逐步从第一岛链撤退，台湾在第一岛链的重要性也就会因此被淡化。因此台湾必须要重新思考未来在区域战略上的定位，不要一面倒向美方，才能因应情势变化。

“民进党当局挟洋自重，在危险道路上越滑越远。”岛内媒体19日纷纷用大字标题报道大陆国台办主任刘结一当天的讲话。刘结一当天在出席中国法学会主办的第七届两岸和平发展法学论坛时表示，当今两岸局势严峻，民进党当局拒不承认“九二共识”，推行“去中国化”“渐进台独”，挟洋自重、制造麻烦，在危险的道路上越滑越远，直接威胁台海和平稳定。两岸同胞要保持高度警惕，旗帜鲜明地坚持“九二共识”，坚定反对和遏制各种形式的“台独”分裂活动，以实际行动捍卫两岸关系的政治基础。他还说，两岸关系走近走好，台湾才有前途，广大台湾同胞才有光明未来。

台湾“中时电子报”称，在蔡英文宣称“对大陆绝不退让、还要集结国际力量制约大陆”后，传出台湾将参与美国的海军演习，还有绿营暗助的各类“台独公投”，可以看出，“挟洋自重”与“台独公投”，已成台海爆发危机的引信。蔡英文当局只要再多走几步，就是悬崖。两岸离摊牌也愈来愈近。

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