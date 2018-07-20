签中国354亿美元订单 波音空客不约而同拒绝这事

原标题：拿下中国354亿美元订单，波音空客不约而同拒绝了一件事。

两家公司均拒绝公开买方身份，以免踏入中美经贸摩擦的“雷区”。

正在英国举行的范堡罗国际航空航天展览会上发生“不同寻常的一幕”。据彭博社、路透社等18日报道，航空业两大巨头美国波音和欧洲空客公司在此次航展上已从中国买家方面获得354亿美元的订单，但两家公司均拒绝公开买方的身份，以免踏入中美经贸摩擦的“雷区”。

资料图：波音737MAX7

“在年度航展上，这两家巨头通常不会错过任何庆祝其最大订单的机会：在满脸微笑的空乘人员簇拥下，高管们将在签约仪式上高声宣布其订单信息。但在今年这种盛景已成过去。”彭博社18日报道称，空客将与其签署244亿美元订单的客户身份掩藏得“严严实实”，波音也没有透露有关其110亿美元飞机出售合同的信息。

资料图：空客C系列飞机

原因何在？空客公司销售总监埃里克·舒尔茨指向美国总统特朗普，“当今世界正受到大西洋彼岸的推文管制”，“航空公司和各国政府因此承受巨大压力”，一些客户，尤其是亚洲客户要求空客“不要火上浇油”。

彭博社引述不具名知情人士的话说，“被隐藏的订单”很多来自中国的航空公司或租赁企业。直到获得中国政府批准之前，这些买家不会公开有关信息。路透社报道称，范堡罗国际航空航天展览会是世界上最受关注的商业盛事之一，其中飞机巨头和业内企业经常竞相达成巨额合同，登上头条新闻。尽管空客拒绝透露该公司达成的约200架飞机的销售合同信息，但业内消息人士表示，该订单主要被与中国有关的租赁公司“主导”，这也反映出中国对空中旅行的旺盛需求。

《华尔街日报》18日称，美国与中国、欧盟、墨西哥等国之间的贸易紧张状况似乎尚未对旅游或飞机的需求产生冲击，但他们正焦虑地关注这种态势。“德国之声”称，波音公司在范堡罗国际航展上发布报告预测称，中国将在10年到15年内超越美国，成为全球最大的国内航空旅游市场。对于中美贸易争端，波音公司高管称目前尚未感到任何实质性影响，但“潜在的惩罚行动让我们感到担忧”。

责任编辑：刘光博