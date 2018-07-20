他被台媒称为“史上最大共谍” 出狱后遭台湾驱逐

原标题：台驱逐“史上最大共谍”

亲绿的台湾《自由时报》19日报道称，被称为“史上最大共谍”的前解放军中校镇小江刑满出狱后，台“移民署”16日将他驱逐出境，未来也管制他不得入境台湾。

香港东方日报网称，原籍福建厦门的镇小江1994年取得香港居民身份后，以商务或观光名义赴台。他被控通过周自立、宋嘉禄等人牵线吸收台籍现役和退役军官加入组织，招待他们免费到东南亚和日本等地旅游，刺探“幻影2000”战机及新竹乐山雷达站位置等机密情报。有台媒形容此案为当地“最大共谍案”，2014年镇小江被法院以违反“国家安全法”判刑4年。

责任编辑：霍宇昂