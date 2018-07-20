原标题：北京市规划国土委提示：汛期期间尽量避免去山区
北京市规划国土委发布16日强降雨以来本市地质灾害发生情况。16日至18日，北京共发生地质灾害23起，全部为小型道路崩塌，灾害均未造成人员伤亡。
北京自15日夜里起至18日出现全市性强降雨天气过程，局地大到暴雨，密云、怀柔等区降了特大暴雨，强降雨在山区局地引发了山洪（洪水），洪水冲毁了琉辛路等公路和部分农田，同时，在公路沿线发生了若干起小规模山体崩塌，方量在10至300方之间。据统计，16日至18日，北京共发生地质灾害23起（全部为小型道路崩塌），上述灾害均未造成人员伤亡。
此外，近日网络上传播一则反映平谷区太后村山体滑坡的视频，经平谷区防汛办、规划国土分局和公路分局等部门核实，该信息和视频为虚假消息。在此，市规划国土委提示广大市民朋友：汛期降雨天气和地质灾害预警期间，山区易发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，请大家尽量避免或减少赴山区。另外，请市民朋友不听谣、不信谣、不传谣，关注政府部门发布的天气预报预警和温馨提示信息，主动远离地质灾害威胁。
来源：北京晨报
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