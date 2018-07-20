北京将制定支持雄安新区“交钥匙”项目暂行办法

原标题：北京将制定支持雄安新区“交钥匙”项目实施暂行办法

9月18日，北京市统计局、国家统计局北京调查总队公布上半年北京经济运行数据。7月19日，北京市发改委就上半年北京经济社会发展形势做解读。北京晨报记者了解到，2018年下半年，北京将制定支持雄安新区“交钥匙”项目实施暂行办法；回龙观至上地自行车专用道、天通苑综合文化中心等一批项目也将在下半年启动。

回望上半年

信息服务业增加值增长18.3%

北京市发改委相关负责人向记者介绍，上半年，本市经济发展的稳定性和协调性进一步增强。稳定性表现在经济增速保持平稳、就业形势稳定、质量效益稳步提升。

协调性则体现在两个方面，首先，以先进制造业为代表的实体经济增势良好。上半年规模以上工业增加值增长8.3%，其中高技术制造业、战略性新兴产业增加值分别增长17.1%和12.7%；重点行业中，计算机、通信和其他电子设备制造业增长20.4%，医药制造业增长19.1%。奔驰高端新能源汽车生产基地落户顺义，百度、北汽新能源获得自动驾驶路测牌照，小米成为印度市场第一手机品牌。

其次，符合首都功能定位的现代服务业支撑有力，上半年，全市服务业增加值增长7.2%，其中金融、信息和科技服务等优势行业增加值对全市经济增长的贡献率合计达58.6%。特别是占GDP比重11%的信息服务业增加值增长18.3%，直接拉动GDP增长2个百分点。

一批关键技术攻关和成果转化取得阶段性进展

上半年，本市科技创新的活跃度和贡献度进一步提高，基础研究领跑成果不断涌现，一批关键技术攻关和成果转化取得阶段性进展，成功研制国际首个纳米药物输送机器人，发布国内首款云端人工智能芯片，理论峰值速度达到世界先进水平。

此外，创新创业的环境不断优化。活跃在中关村的天使投资人超过1万人，占全国的80%；人工智能、面部识别支付等新技术崭露头角，平台经济、数字经济等新业态高速增长，直播教育、远程医疗等新模式悄然兴起。

展望下半年

1600公顷拆后土地将绿化

市发改委相关负责人介绍，下半年，本市将坚持减量发展，有序开展“疏解整治促提升”专项行动，修订并实施新增产业禁限目录，完成500家一般制造业企业调整退出。

下半年将完成1600公顷拆后土地的绿化任务，让群众在疏解中有更多获得感。此外，力争完成城六区及通州区1141条背街小巷环境整治提升。

下半年，本市将继续高水平建设城市副中心，完善城市副中心控制性详细规划，制定支持雄安新区“交钥匙”项目实施暂行办法，加快雄安新区中关村科技园建设。同时，出台促进城市南部地区加快发展行动计划，构筑“一轴、两廊、两带、多点”的区域空间布局。

下半年，本市将精准补齐公共服务短板，加快推进第三期学前教育行动计划，年内新增学位3万个左右，在城市副中心、“三城一区”等重点区域启动新建一批优质学校；出台加强学前教育管理意见，开展校外培训机构专项治理；推进顺义、密云等区级妇幼保健院建设；加快150家养老服务驿站建设。下半年，本市将实施优化提升回龙观、天通苑地区公共服务和基础设施三年行动计划，启动回龙观至上地自行车专用道、天通苑综合文化中心等一批项目。

打造中关村大街“创新主轴”

在创新发展方面，下半年，本市将高水平建设“三城一区”主平台，中关村科学城要进一步“聚焦”，全力打造中关村大街“创新主轴”；怀柔科学城要实现新“突破”，力争年底开工建设高能同步辐射光源等4个大科学设施和中科院科教基础设施项目；未来科学城要加快“搞活”，与首期入驻的15家央企共同打造创新链；北京经济技术开发区要优化“升级”，加快推进戴姆勒全球研发中心、小米互联网电子产业园项目建设。

下半年还将持续推动营商环境改革，落实进一步优化营商环境行动计划，推进北京效率、北京服务、北京标准和北京诚信“营商环境四大示范工程”，年底实现80%以上的市级政务服务事项“一网通办”。同时，拟制定新一轮服务业扩大开放综合试点工作方案，出台本市推进“一带一路”建设三年行动计划。

来源：北京晨报

责任编辑：吴金明