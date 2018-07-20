原标题：外交特殊时刻：特朗普与普京合成照登《时代》封面

《时代》周刊的特朗普和普京合成照

海外网7月20日电 美国总统特朗普和俄罗斯总统普京在当地时间16日举行了首次正式会晤，而直到现在，“普特会”的热度依旧没有散去。美国《时代》杂志就将其7月刊的封面定为了一张特朗普和普京的合成照片，旨在说明“美国外交政策中的特殊时刻”。

综合《今日美国》及美国中文网报道，《时代》7月刊封面的脸孔可以同时看出美俄两位领导人的一些特征，像是两位领导人浅色的眼睛、特朗普标志性的标志性金发和眉毛，而鼻子则是来自普京。这张合成照明显是直指日前在芬兰赫尔辛基举行的“普特会”，而美国媒体也再次谈到了特朗普与普京会面这一举动存在的诸多争议。

《时代》在一份声明中表示，这幅由艺术家南希·伯森（Nancy Burson）创作的图片，旨在说明“美国外交政策的特殊时刻”。该杂志的封面故事写道：“自成为美国总统的一年半以来，特朗普对普京那令人费解的亲近仍未能得到解释。”

在谈到这张封面时，今日俄罗斯网站则指出，合成照看上去奇怪而又令人毛骨悚然，它代表的是美国一家大型媒体施加影响，希望读者以这样的方式看待美俄两国领导人。

在特朗普与普京的会晤期间，美国总统未能就俄罗斯涉嫌干涉2016年美国大选一事与普京对峙，以及他对普京的“友好态度”都在美国国内引发了巨大的争议和批评。“普特会”期间，特朗普表达了对美国情报机构指控俄罗斯的怀疑，认为俄罗斯没有干涉美国大选。他说：“普京说了不是俄罗斯。我要说的是，我看不出任何理由，为什么会是俄罗斯。”次日，他又解释称自己口误，实际想要说的是“看不出任何理由为什么不是俄罗斯”。

当前，美国联邦调查局和国会正对“俄罗斯干预美国大选”和特朗普团队的“通俄门”进行调查，白宫和克林姆林宫都对相关指控予以否认。（海外网 张霓）

责任编辑：刘光博