原标题：航空公司挺台停飞大陆航线？台媒：这个牛皮吹大了

[观察者网综合报道]日前，台媒宣称“坚持不与台湾断交，帛琉航空（帛琉是台湾用语，大陆称“帕劳”）将停飞中国航线”，蔡英文当局更是宣称，“感谢帕劳支持我方”。台媒评论，将帕劳政府的决策，与民间公司商业成本上的考量混为一谈，实有偷换概念之嫌。

图自台媒

据台媒《中国时报》7月20日消息，大陆国家旅游局从去年11月开始实施对帕劳的旅行禁令，之后帕劳太平洋航空宣布，公司将停止与中国大陆之间的航班。消息传出后，蔡英文当局却误解读为这是帕劳力挺当局的举动，大赞帕劳坚毅精神令人敬佩。

台媒对此评论称，要推广双方旅游未尝不可，但要把私人公司因为撑不下去而停飞的举措，视为力挺台湾“邦交”的行为，蔡英文当局这个牛皮也未免吹得太大了。

此外，昨日（19日）传出帕劳太平洋航空幕后老板，疑为曾涉嫌掏空远东航空的楼文豪。国民党“立委”费鸿泰强调，这项消息已传得沸沸扬扬，“民航局”有责任尽速厘清状况；否则，财务状况若是这么糟，恐让民众面临严重的飞安危机。

据了解，网络上爆出2013年帕劳航空倒闭后，隔年“帕劳太平洋航空”接着成立，很多人质疑幕后投资者就是楼文豪。

费鸿泰解释，2013年民进党“立委”邱议莹、萧美琴就曾召开记者会痛批楼文豪从营运台领导人航空开始，陆续登记了吴哥航空、通里萨航空、帕劳航空、金边航空，数度恶意积欠拒款后规避还款，在改公司另起炉灶；如今，帕劳太平洋航空的后台是否就是楼文豪，蔡英文当局难道不用出面回答这个问题？

费鸿泰强调，该公司的财务状况如果这么糟，民众当然会担心飞安是否有问题；许多已买好机票的人更是犹豫该不该搭乘！

被问到该航空公司是否可能为幽灵公司？费鸿泰说，一般民众怎么可能知道真实的状况是什么，“民航局”必须给社会交待。

对于帕劳太平洋航空公司幕后老板是否为楼文豪，外交事务部门发言人李宪章回称这是商业营运的内情，目前没有这方面的资讯，也不便评论。

责任编辑：吴金明