两部门：“八一”期间持续推进助力退役军人安置

原标题：做好“八一”期间拥军优属拥政爱民工作

新华社北京7月20日电 中国人民解放军建军91周年即将来临。退役军人事务部、中央军委政治工作部日前联合发出通知，要求各地各部队扎实做好节日期间拥军优属、拥政爱民工作，不断巩固军政军民关系，为推进军地建设改革凝聚强大力量。

通知要求，各地各部队要围绕纪念建军主题，因地制宜开展形式多样的国防教育和双拥宣传。组织干部群众和部队官兵参观革命历史纪念场馆，举办群众性文艺创演、知识竞赛、读书演讲、优秀影视展播和军营开放日等活动，使广大军民在潜移默化中受到革命传统教育和红色基因熏陶，推动形成关心国防、尊崇军人的良好社会风尚。

通知同时要求，各地各部门要利用召开“八一”军政座谈会、双拥联席会和走访慰问等时机，主动了解部队建设改革中需要地方支持的事项。配合加快建立健全拥军支前军地协调机制，积极构建省、市、县与部队沟通对接平台，动员组织各方面力量支持部队遂行夏训演习、战备执勤、应急拉动、维稳处突等任务，跟进搞好场地交通、水电食宿、医疗警卫等保障。

通知还要求，各部队要充分发挥自身资源和优势，多办解民忧、惠民生、暖民心的好事实事。聚力支持老少边穷地区特别是“三区三州”等深度贫困地区脱贫，组织官兵深入扶贫联系点、援建学校、驻地村寨开展义务巡诊、结对助学、智力帮扶等活动，投身城乡道路改造、农田水利整修、人居环境整治等项目建设，为地方经济社会发展贡献力量。当前进入主汛期，各部队要密切关注汛情，充分做好抗洪抢险准备，确保遇有灾情迅即出动，全力保护人民群众生命财产安全。

此外，通知要求，军地各级要把解决部队官兵和优抚对象普遍关注的重难点问题，作为“八一”期间双拥工作的重要内容，持续推进助力退役军人安置、助力随军家属就业“双助力”工程，在更多行业、更大范围推动军人享受公共服务优待，大力扶持退役军人就业创业，积极帮扶下岗失业和遭遇自然灾害、重大疾病等特殊困难优抚对象。

责任编辑：桂强