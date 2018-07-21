厌恶国民党民进党恶斗 岛内民众希望出现第三势力

原标题：厌恶国民党和民进党恶斗，岛内民众希望出现“第三势力”，这能如愿吗？

还有不到五个月，台湾就将举行“九合一”地方公职人员选举。其中，以各县市首长选战最受瞩目。随着各县市首长参选人的出炉，选举造势活动进入密集期。身为民进党主席的蔡英文也四处奔走，为多个参选人“站台”拉抬选情。

不过，在蔡英文当局的执政能力饱受质疑的当下，“站台”却被其视为表功的“舞台”。近日，在台南为竞选活动造势时，她就放出“豪言”：“民进党很会拼经济”“执政两年，对得起台湾人民与支持者”。

不出几天，这一番“豪言壮语”即被亲绿民调打脸——台湾民意基金会近日发布“2018台湾政党形象”民调。在被问到哪个政党有能力“促进台湾经济发展”时，仅有17.6%的台湾民众选择民进党，高达40.1%的民众则选择国民党。另外，蔡英文虽自诩“对得起台湾人民”，但岛内民众却不这样认为。根据民调数据显示，仅有5.4%的民众赞成蔡英文的执政方式，不赞同的民众高达49%。而在两岸关系方面，57.8%的民众认为国民党比民进党有能力处理好两岸关系。

在岛内政党的认同度方面，有25.2%的民众认同民进党，20.7%的民众认同国民党。与上个月的数据相比，两党的认同度都有所下降。而如果把时间轴拉长，梳理“台湾民意基金会”的历次民调可以发现，从2016年5月起，民众对民进党的认同度由51.6%一路下滑。不过，国民党并未因此获益，民众对国民党的认同度不增反减。

岛内民众对蓝绿两党的认同度呈下降趋势的同时，有49.6%的人自认属于中性或独立选民，较上月增加了5.9%。另外，57%的民众认为台湾需要强大的第三势力取代国民党与民进党。

这一趋势得到多家民调结果的验证。今年5月，由亲蓝的旺旺中时发布的民调也呈现同样的结果。有56.6%的受访民众自认属于政党中立者。此外，高达82.3%的民众认为台湾蓝绿政党对立情形严重，77.2%民众认为蓝绿政党对立已严重撕裂台湾社会。60.7%的民众希望台湾能形成超越蓝绿的“第三力量”。

在台湾的政治光谱中，一般认为蓝绿各拥有固定的基本盘，“颜色政治”也一直是岛内政治的主基调。任何议题只要牵扯上蓝绿，最后都会发生对抗、虚耗与撕裂。经过多年的蓝绿对立与社会撕裂后，蓝绿传统支持者对两党的支持度已经降温，大多数民众开始向“中性选民”靠拢。

在政治学范畴，“中性选民”是指在政治光谱上有一部分选民对于政党与政见没有明显偏好，其投票行为也难以归纳为支持哪一个政党或哪一位候选人。一般而言，“中性选民”的大量出现，间接反映出选民对于政治现实的不满。

不过，尽管民调结果显示岛内民众期待“第三势力”产生，但当前的选举制度依然不利于非政党提名的候选人，更不利于真正有实力的“第三势力”的产生。

当前，岛内除了国民党和民进党以外，还存在形式各样的政治势力与小党派。不过，这些小党派多是从国民党或民进党分裂出来的新政党，不仅从未宣称自己是“不蓝不绿”，反而试图争夺深蓝或深绿选票。而即便是随着柯文哲一同崛起的“白色力量”，也是与民进党有着千丝万缕的联系。

岛内的选举制度也为有实力的“第三势力”的崛起设置了障碍。此前，有团体多次提案要求选举时除了圈选候选人以外，还应该允许选民投反对票。不过，该提案却一直遭到“中选会”的阻挠。在这一选举制度设计下，为了避免让自己讨厌的政党候选人当选，即便对手政党提名的是“烂苹果”，许多民众也只能含泪投票。

再回到今年的“九合一选举”，从此次选举的布局来看，蓝绿都出现了人才断层，只能祭出“回锅肉”。最典型的如以71岁高龄接受征召参选新北市长的苏贞昌。而岛内民众也只能被迫接受这些“回锅肉”的回炉。

另外，多个县市也都出现了“独立”、无党籍身份的参选人。不过，缺少政党后盾的“独立”候选人显然很难与蓝绿候选人一争高下。就以台南为例，名不经传的政治素人林义丰虽然藉由岛内民众厌恶蓝绿恶斗的旋风而起，成为台南市长选战中的“黑马”。不过，尽管“黑马”来势汹汹，多家民调机构看好的仍然是民进党籍参选人黄伟哲。

责任编辑：桂强