美日澳用击沉演习震慑大陆？ 却被台湾同胞骂惨了

原标题：美日澳用“击沉演习”震慑大陆？却被台湾同胞骂惨了

海外网7月22日电 近日，由美国主导的“环太平洋”军演引关注，美国海军在实弹射击科目方面，把已经退役25年、5100吨的“拉辛号”登陆舰当作靶舰使用。演习视频曝光后，有外媒认为，这摆明是“跟中国（大陆）作战的预演”。但却遭到台湾地区网友的疯狂吐槽。

美国“商业内幕”网站（Business Insider）报道称，这场由美国与盟国一起击沉战舰的演习，其实是因亚太地区情势日益紧张所致。虽然击沉军舰在演习中并非新鲜事，“但这次明显是针对中国（大陆）的一次演习，显示出美国与盟军已经准备好迎接未来可能的威胁”。

“拉辛号”（youtube截图）

报道称，“环太平洋”军事演习是在夏威夷群岛周边和珍珠港举行，当日美国、澳大利亚、日本共同参加了“击沉演习”。日本陆上自卫队首先向“拉辛号”发射4枚12式导弹，美国发射了“海玛斯”导弹和“海军打击导弹”。澳大利亚空军也派出P-8A海上巡逻机，发射AGM-84鱼叉反舰导弹炮轰“拉辛号”。最后，美国海军“奥林匹亚”号攻击型核潜艇发射Mk48鱼雷和“鱼叉”导弹。“拉辛号”遭联军猛烈炮火后，仍在海上漂浮1个小时，最后沉入夏威夷考艾岛（Kauai）北部的海底。

军演视频披露后，却遭到岛内网友的疯狂吐槽。首先是直接吐槽此次“击沉演习”，网友称，“只有笨蛋才会乖乖立正站好让人打”“打不会跑的，你厉害！”

其次是力挺中国大陆的，有网友称，“现在打沉自己的退役舰，以后大陆打沉现役舰。”

也有网友在吐槽的同时，顺便讽刺台军军演，“哈哈哈哈哈，台湾演习还打中真正有人在开的渔船呢，厉害多了。”台军“金江舰”此前在高雄“左营基地”实施甲级操演测考前，导弹中士高嘉骏违规独自操作“雄三”导弹射击系统，误将一枚导弹击发，射中在澎湖海域作业渔船“翔利升号”，造成船长黄文忠死亡、3名船员受伤。

还有网友脑洞大开，表示“地球已经放不下美日澳军队了”，“跟火星人作战，打败火星人，美日澳占领火星，好棒！”

而对于首次获准参加演习的澳大利亚空军，有网友狂酸，“不知道澳洲在凑什么热闹。”

值得一提的是，环球时报援引专家的观点认为，从这次“环太平洋”军演中展示的几种反舰导弹来看，“中国海军新型驱逐舰均可有效拦截”。“海红-9”“红旗-10”和730近防炮可对日本12式导弹和美国“鱼叉”导弹形成立体拦截网，实施多次拦截。（海外网 朱箫）

责任编辑：桂强