澳大利亚大学和国防部干起来了 又跟中国有关

原标题：都是我们的锅，澳大利亚大学和国防部干起来了！

澳大利亚国防部寻求更多权力，以监管澳大学与中国企业的研究合作计划，此事引起澳大学强烈不满。《澳大利亚人报》20日报道称，继去年有声音呼吁对澳大学、中国科技公司和中国国有企业之间的研究合作项目进行更严格的审查之后，多所大学将就国防部的要求与其举行紧急会议。

据此前报道，澳大利亚国防部提出关于“国防贸易管制法”的审查，提议提高该法案下科研和创新项目的门槛，并扩大国防部的进入、搜查和扣押权，以监督大学的技术项目。去年，澳安全研究人员质疑存在大学使用纳税人资金来资助涉及中国国有企业或中国公司的研究项目。他们认为，通过分享“双方可用”技术的发展，大学有可能协助中国发展军事能力。

《澳大利亚人报》称，大学方面对该提案感到愤怒。澳大利亚大学八校联盟将于下周与国防部会面，并表示这项新的提案将破坏大学基本的合作和学术自由。八校联盟批评国防部的这一建议将对外国出生的澳研究人员、在澳大学就读博士的留学生、访问学者或其他大学本来可以与之合法合作的海外研究者的工作产生不利影响。

澳大利亚工党则批评国防部的行为是“越权”。负责科学与研究事务的工党发言人金·卡尔对《澳大利亚人报》说，目前的体系一直运作良好，国防部以前没有说过存在问题。而且，国防部在给参议院的评估中承认，没有发现大学或研究机构有任何不遵守“国防贸易管制法”的事件。他批评说：“国防部走得太远了。”

责任编辑：张建利