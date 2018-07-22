原标题：马英九：台湾不排斥统一 但要以和平方式推行

马英九参加座谈会（中评社）

海外网7月22日电 台湾地区前领导人马英九21日再就两岸关系发表看法，称台湾不排斥统一，但要循序渐进，“以和平方式推行”。

据中评社报道，马英九21日出席高雄一个座谈会，与新住民及妇女团体相谈甚欢。在谈到两岸关系时，马英九借用了《三国演义》中的一句话来解释。马英九称，罗贯中写的《三国演义》中，第一章就写了“天下大事，分久必和，合久必分”，但罗贯中没有告诉大家分与合都要“用武力打一仗”，这似乎是中国历史的宿命，但他认为，当今时代的中国人应该要比老祖宗更有智慧，要学习、实践以和平方式解决争端。

马英九表示，这不是很难，但也不太容易。他主张两岸在和平情况下逐渐深化、扩大交流。马英九认为，“我们不排斥统一，但国家的统一要以和平方式推行，要得到台湾人民的支持”，“两岸和解、合作必须循序渐进，如此才能水到渠成。”

马英九称，他任内8年都在努力改善两岸关系，而前任陈水扁在许多方面被视为“麻烦制造者”，他自己则是“和平缔造者”。他认为，两岸在他任内缔造了有史以来最大幅度的和平与繁荣，因此他非常有信心，只要能重返执政，一定让两岸关系继续迈进。

今年2月，马英九在接受采访时表示，目前两岸处于冷对抗状态，形势严峻，并说两岸统一条件尚不成熟。对此，国台办发言人安峰山表示，当前两岸关系形势严峻，根本原因就在于民进党当局的所作所为破坏了两岸关系和平发展的政治基础，台湾方面也只有回到“九二共识”的轨道上来，两岸关系才能重回到和平发展的良性循环。至于解决台湾问题、实现祖国的和平统一，是我们全体中华儿女的共同愿望，也是我们中华民族实现伟大复兴的一个必然要求。所以我们会继续坚持“和平统一、一国两制”的方针，积极推进两岸关系的和平发展和推进和平统一的进程。

事实上，根据台湾《旺报》报道，今年4月由台湾竞争力论坛进行的民调显示，在民进党当局上台将届两年之际，有超过60%的台湾民众认为未来两岸会统一，高达64.6%的民众认为和平统一对台湾的未来比较有利。对此，台湾竞争力论坛执行长谢明辉表示，这证明了两岸和平发展的民意基础雄厚，而蔡英文当局的两岸政策大失民心。

责任编辑：张建利