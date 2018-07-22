湖南疾控：湖南境内没有长春长生问题狂犬疫苗

[湖南疾控：近期关于人用狂犬疫苗的几个重点问题！]近期，长春长生生物冻干人用狂犬病疫苗被国家药品监督管理局发现存在记录造假问题，引发广泛关注。湖南境内是否有涉事疫苗？已接种涉事疫苗怎么办？针对大家关心的问题，@湖南疾控 进行了梳理，在此解答如下。

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