湖南疾控：湖南境内没有长春长生问题狂犬疫苗

[湖南疾控：近期关于人用狂犬疫苗的几个重点问题！]近期，长春长生生物冻干人用狂犬病疫苗被国家药品监督管理局发现存在记录造假问题，引发广泛关注。湖南境内是否有涉事疫苗？已接种涉事疫苗怎么办？针对大家关心的问题，@湖南疾控 进行了梳理，在此解答如下。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 美日澳用击沉演习震慑大陆？被台网友...
- 【 军事 】 出鞘：如何看土耳其山寨中国技术搞两...
- 【 财经 】 国航乘客亲述急降12分钟:至今没有道歉
- 【 体育 】 托雷斯正式亮相J联赛 举9号战袍露笑容
- 【 娱乐 】 小S蔡康永找不到默契?制作人谈节目下...
- 【 科技 】 谷歌VS欧盟：43亿欧元罚款仅是交锋开...
- 【 教育 】 揭秘2018北大在京录取学霸有何特长？
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有