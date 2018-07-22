长生多款疫苗获评名牌产品？颁奖方均为山寨组织

原标题：长生生物多款疫苗曾获“十大名牌产品”？颁奖方均为“山寨组织”

新京报快讯（记者吴为 许雯）7月22日，“疫苗事件”持续发酵。记者在长春长生生物公司官网发现，其官网称多款疫苗曾获得“2013年度全国制药行业十大名牌产品”。新京报记者核查民政部中国社会组织网发现，为其颁奖的两协会均未在民政部注册。

其官网称，该公司生产的狂犬病疫苗、百白破疫苗等多款疫苗被中国制药企业管理协会评为“2013年度全国制药行业十大名牌产品”。同时，该公司被中国医药行业管理协会评为“2013年度中国最具品牌力医药企业100强”。

记者查询发现，为上述产品和其公司颁奖的中国制药企业管理协会、中国医药行业管理协会均未在民政部注册。自2013年至今，记者也未在民政部查询到有“中国制药企业管理协会”、“中国医药行业管理协会”的注销登记信息。这表示，这两家协会自2013年至今一直未在民政部注册。

民政部有关司局负责人向新京报记者表示，在民政部合法登记的全国性行业协会、学会等社会组织，都可以通过中国社会组织网查询，输入社会组织名称，查询其登记证号、业务主管单位等相关信息。对未经登记，擅自以社会组织名义进行活动的“山寨组织”，依法予以取缔，没收非法财产；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附

其公司官网所称获得荣誉情况如下：

2014年1月“流感病毒裂解疫苗”被中国制药企业管理协会评为“2013年度全国制药行业十大名牌产品”；

2014年1月“冻干甲型肝炎毒活疫苗”被中国制药企业管理协会评为“2013年度全国制药行业十大名牌产品”；

2014年1月“冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）”被中国制药企业管理协会评为“2013年度全国制药行业十大名牌产品”；

2014年1月“冻干水痘减毒活疫苗”被中国制药企业管理协会评为“2013年度全国制药行业十大名牌产品”；

2014年1月“吸附无细胞百白破联合疫苗”被中国制药企业管理协会评为“2013年度全国制药行业十大名牌产品”；

2014年1月公司被中国医药行业管理协会评为“2013年度中国最具品牌力医药企业100强”。

责任编辑：张义凌