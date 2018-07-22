原标题：长生生物6亿销售费用的秘密：行贿多地官员

长春生物年报显示，2017年长生生物“疫苗销售”的营业收入15.39亿元，销售费用为5.83亿元，销售人员仅25人，人均销售费用2331.85万元。4.42亿元为“推广服务费”，财报解释为子公司长春长生向推广服务公司支付的费用。在疫苗销售过程中，长春长生涉及多起行贿，其通过行贿地方医院、疾病防疫部门，给予回扣方式推销其产品。据第三方软件统计，涉及长生生物的法律文书中，“贪污贿赂”类案件最多，为20例。

责任编辑：张义凌