长生生物:未收到吉林省食药监局的立案调查通知书

原标题：长生生物：未曾收到吉林省食药监局出具的立案调查通知书

长生生物（002680）回复深交所关注函。深交所称，根据《行政处罚决定书》，吉林药监局早在2017年10月27日已对公司予以立案调查，请说明公司是否存在信息披露不及时的情形。长生生物（002680）称，经公司自查，未曾收到吉林省食品药品监督管理局出具的立案调查通知书；此外，2016 年、2017 年，百白破疫苗收入未达到深交所《股票上市规则》9.2 条所述的营收10%比重，因此公司判断该事项不属于重大应披露的信息。

责任编辑：张义凌