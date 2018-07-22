长生生物狂犬疫苗批签量数错误 实际新增46万人份

原标题：长生生物近2年狂犬病疫苗批签发量统计错误 实际新增46万人份 |新京报财讯

新京报快讯（记者林子）7月22日，长生生物发布对深交所2017年年报问询函的回复更正公告称，由于工作人员疏忽，将近三年公司各产品批签发数量统计表中冻干人用狂犬病疫苗2016年、2017年批签发量统计错误。

2016年冻干人用狂犬病疫苗批签发量原来为1755210人份，修正为2072719人份；2017年冻干人用狂犬病疫苗批签发量原来为3545716人份，修正为3690750人份。

根据计算，长生生物冻干人用狂犬病疫苗两年合计增加462543人份。

责任编辑：霍宇昂