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长生生物狂犬疫苗批签量数错误 实际新增46万人份

长生生物狂犬疫苗批签量数错误 实际新增46万人份
2018年07月22日 18:05 新京报作者：林子
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　　原标题：长生生物近2年狂犬病疫苗批签发量统计错误 实际新增46万人份 |新京报财讯

　　新京报快讯（记者林子）7月22日，长生生物发布对深交所2017年年报问询函的回复更正公告称，由于工作人员疏忽，将近三年公司各产品批签发数量统计表中冻干人用狂犬病疫苗2016年、2017年批签发量统计错误。

　　2016年冻干人用狂犬病疫苗批签发量原来为1755210人份，修正为2072719人份；2017年冻干人用狂犬病疫苗批签发量原来为3545716人份，修正为3690750人份。

　　根据计算，长生生物冻干人用狂犬病疫苗两年合计增加462543人份。

 

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长生生物又曝“问题疫苗”被处罚 25万支劣药今何在

责任编辑：霍宇昂

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