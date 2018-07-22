郭台铭评价特朗普：他替美国人找工作不遗余力

原标题：富士康创始人郭台铭评价特朗普：他替美国人找工作不遗余力
[观察者网综合报道]
“他替美国人找工作不遗余力。”富士康创始人郭台铭这样评价特朗普。
近日，郭台铭在回答凤凰网“特朗普是一个什么样的人？”时说：“我们不从政治的角度看。从商人角度来看，或者是从一个美国人角度来看，我觉得他是在替美国人做事，替美国中西部的人找工作。”
在郭台铭看来，特朗普在这方面比政治家出生的总统“更胜一筹”。
他认为，“过去很多政治家出身的总统，在选举的时候会说，选完了就不做。”
郭台铭称，自己去年与特朗普见了四五次，后者每次见到他都说“你什么时候来设厂？你设厂，我一定去。你要是工厂规划好，我一定赶紧去动土。”
郭台铭总结道，“他（特朗普）呢，给美国中西部人找工作，真是不遗余力。”
据观察者网此前报道，哈雷宣布“出走”欧洲之后，6月底，特朗普就在威斯康星州出席了富士康面板厂的动土典礼，再次与富士康母公司鸿海集团总裁郭台铭同台。
台媒报道称，美国总统为外资企业投资美国背书，甚至亲自参加设厂的动土典礼，特朗普为郭台铭创下“罕见先例”。
去年4月，媒体首次捕捉到郭台铭现身白宫的镜头。去年7月，特朗普在白宫东厅为鸿海在美国投资8K面板厂召开记者会。期间郭台铭与特朗普同台，鸿海也成为台资企业受美国总统邀请、在白宫召开记者会的首例。
特朗普在记者会上将郭台铭称为“我的朋友”，并赞他是“全世界最伟大的商人之一。”
另据台湾《联合报》7月17日报道，由于美国总统特朗普以商人之姿当选总统，外界一直好奇郭台铭会不会效法，进而参选台湾地区领导人。
对此，郭台铭强调，这是一个很敏感的问题，基本上来说“我连百万分之一的意愿都没有。”
郭台铭认为，自己虽然是在台湾出身，但作为一个外省人子弟，在台湾要赢得选举非常困难，就算赢了也很难做好。何况现在大家都不讲是非，只讲（蓝绿）颜色。
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