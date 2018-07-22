这行业迎来爆发 规模可达万亿将带动3000万人就业

原标题：[揭秘]这个行业迎来大爆发！市场规模可达万亿 将带动3000万人就业……

“全面二孩”时代到来，月嫂行业逐渐显露出供不应求的上升趋势，很多家政公司的月嫂签约率从2016年开始均有不同程度上涨。妈妈们对月嫂的综合服务素质的要求也越来越高。不过，月嫂行业竟然出现一人难求的状况？这个行业竟然已经发展成万亿级别的市场？月嫂行业火爆背后说明什么样的经济属性？央视财经频道《对话》栏目邀请多位嘉宾做客演播室，进行深入分析。

月嫂竟然一人难求？

请过月嫂的朋友们都知道，月嫂行业这几年十分受欢迎。58到家CEO陈小华在央视财经《对话》说，中国由于“二孩政策”的放开，让整个行业在持续增长，去年月嫂就是个爆款。

《新京报》的数据显示，在去年的出生人口中，有50%是二孩，二孩家庭一般收入会高一点，照顾起来也麻烦一点，因为有两个小孩，所以大量的人需要请月嫂或者育儿嫂。“一个好的月嫂或者育儿嫂，真的是一人难求，跟买莫斯科的决赛票是一样的。”

陈小华：月嫂行业是一个万亿级的市场，带动了3000万人就业

陈小华称，月嫂行业是一个万亿级的市场，像国家商务部的统计、发改委的调研，在这个领域的年收入是以20%的速度在增长。大概是3000万人就业，一个万亿级的市场，所以中国服务业一定会大有可为。经济发展到后工业化时代，服务业一定是占比会越来越重，尤其对高品质的服务。

李稻葵：月嫂火爆背后，说明百姓的需求在升级

清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵告诉我们，月嫂火爆说明了一个非常重要的道理，就是百姓的需求在升级。“我们的供给侧并不能够提供百姓日益上升的多元化对服务的要求，就是中央反复讲的发展的不充分，发展的不平衡的问题。而且整个宏观经济的需求侧，整体上讲还在持续上升。服务的消费增长更快，潜力还是非常大的。”

58到家CEO陈小华补充道，中国经济上半年的报告里提到了服务业的增速仍然是最快的，7.6%，远远高过第一产业和第二产业。

责任编辑：桂强