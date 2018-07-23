新京报刊文：全面放开生育对我国影响有多大

原标题：全面放开生育对我国影响有多大

长安论道

面对新的人口发展态势，渐进式地调整计划生育政策直至最后全面放开生育是一种必然的选择。

近些年来，随着人口形势的不断变化，我国的计划生育政策要不要彻底放弃，改而实行全面放开的生育政策，一直是政府、学界与民间普遍关注的一个焦点问题。在最新一期人力资源和社会保障部主管杂志《中国人力资源社会保障》上刊登的署名文章《全面放开生育刻不容缓》，似乎从官方层面上透露出计划生育政策可能再次调整甚至根本性改变的某些信号。

全面放开生育迫在眉睫

十余年来，我国的人口形势开始出现了所谓的“拐点”，直接促成了计划生育政策的多次调整。2000年，政府出台了“双独二孩”政策，即夫妻双方均为独生子女的可以生育第二个孩子；2013年，一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的“单独二孩”政策依法启动实施。2016年，又推出了一对夫妇可生育两个孩子的“全面二孩”政策。

但从实际效果来看，历次的生育政策调整并未改变人口发展的基本趋势，出生率偏低、老龄化加剧问题日益突出。根据世界银行数据，2015年中国总和生育率为1.62，不仅低于全球平均水平2.45，甚至也低于高收入经济体的1.67。2017年，我国新生婴儿数比2016年少了63万。与此同时，全国劳动年龄人口占比也从2016年的65.6%下降到64.9%，人口红利进一步减少。

在这种情况下，全面放开生育的呼声就不断高涨。从国家层面来看，在最新一轮政府机构改革中，组建了国家卫生健康委员会以取代过去的国家卫生和计划生育委员会，这是自1981年以来国务院组成部门中第一次没有“计划生育”名称。从各地的实践来看，从过去的强调计划生育开始转向更加积极的人口政策，不少地方甚至还推出了鼓励生育的支持性政策。

放开生育对农村影响更大

但是，从计划生育重新回到全面放开的“自由生育”，究竟会对未来我国的经济社会发展产生什么样的影响，则是需要我们认真思考的一个重大问题。

一方面，全面放开计划生育能不能遏制出生率下降的趋势。从计划生育政策屡次调整的结果来看，这个答案似乎并不乐观。“经济发展是最好的避孕药”，在经济快速发展的同时，人们的生育观念出现了重大的变化，从过去的“愿意生”到“不敢生”、再到现在的“不愿生”。再加上育龄妇女数量的减少，人口出现“崩塌式”下降的可能性依然存在。世界各国的经验证明，人口趋势一旦形成，想要扭转相当困难，“鼓励生育”显然要比“计划生育”还要难。

另一方面，全面放开计划生育对我国人口结构的影响究竟多大。不同人群具有不同的生育观念，因而也有不同的生育行为。诸多的理论和实践都发现，越是落后地区生育率越高，越是低收入家庭生育意愿反而更加强烈。在我国，如果全面放开计划生育，可以预计对农村的影响远大于对城市的影响，那么极有可能出现的是农村人口突然快速增长的现象。这对于加快城镇化、现代化步伐的中国来说，显然是一个必须高度重视的问题。

在新的形势下，面对新的人口发展态势，渐进式地调整计划生育政策直至最后全面放开生育是一种必然的选择。不过，在全面放开计划生育政策的同时，还必须未雨绸缪，加强对人口发展趋势的科学预测，建立和完善人口变化对经济社会发展带来冲击的预防体系。同时采取多种措施，减轻人口生育成本，努力提高生育意愿，让更多人不仅“愿意生”，还要“生得起”“养得起”。

李长安（教授）

责任编辑：桂强