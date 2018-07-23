北京公交一卡通下月起全面推行电子发票

原标题：公交一卡通下月起全面推行电子发票

电子发票申领流程

下载“北京一卡通”App，完成在线注册

进入“个人”界面，选择“电子发票”，按提示完成实名认证

选择需要开票的业务，然后输入一卡通卡号完成卡片绑定

按提示填写有效开票信息及邮箱地址

选择需开票的交易明细，提交开票申请

确认提交后，电子发票将会发送到用户指定邮箱中，用户可在开票历史中点击“发票预览”，查看所开具的电子发票信息

记者从北京市政交通一卡通有限公司获悉，从8月1日起停止提供定额纸质发票，全面推行增值税电子普通发票，届时市民可通过“北京一卡通”App在线申领。

目前，用户需在办理充值或消费业务的次日在线提交电子发票申请，且申领期限为3个月。新京报记者 裴剑飞

电子发票申领期限为3个月

据北京市政交通一卡通有限公司相关负责人介绍，为积极响应国家税制改革要求，同时为向市民提供更加方便快捷、低碳环保的发票领取服务。自今年5月开始，一卡通就在部分充值渠道试点电子发票业务，从8月1日开始，将正式停止提供定额纸质发票，全面推行增值税电子普通发票。

据介绍，电子发票与纸质发票具有相同的法律效力和基本用途。此次一卡通公司停止提供纸质定额发票，在所有充值业务（含线上及线下充值、自助终端设备充值）、电子卡消费业务及市郊铁路一卡通购卡业务全面推行电子发票服务。有发票需求的用户仅需下载“北京一卡通”App，完成实名认证，输入需要开具发票的一卡通卡号完成卡片绑定，并填写有效开票信息及邮箱地址，即可成功申领。

需要注意的是，由于部分线下充值及消费采用脱机交易模式，数据上传有一定延时，因此用户需在办理充值或消费业务的次日在线提交电子发票申请，且申领期限为3个月。

可合并多笔交易集中开票

8月1日前用户在公交、地铁等人工充值网点产生的充值交易，该如何领取发票？北京一卡通相关工作人员表示，用户可在交易产生的1个月内凭借充值凭证至原充值网点领取纸质发票。

记者了解到，为优化用户的在线开票体验，电子发票系统在功能开发方面加入了诸多人性化设计。为节省用户操作时间，在首次完成发票申领后，系统将自动保存发票抬头、纳税人识别号、电子邮箱等开票信息，下次开票时勾选即可。

同时，在单次开票时还可根据自身需要选择单笔或合并多笔交易记录，组合出所需报销金额集中开票，可以帮家人、朋友开票。一卡通公司相关负责人表示，单个用户ID支持绑定5张一卡通，借此可以实现帮助家人和朋友代开充值发票。每笔充值记录的开票有效期为充值次日起3个月内，时间充裕，方便用户进行财务报销管理。

值得一提的是，一卡通西单、东直门、北京南站营业厅均设有发票打印机，不熟悉手机应用操作的人群，除由他人为其代开发票外，也可选择前往上述地点由工作人员现场协助办理。

■ 关注

最多绑5张卡 可帮亲友申领发票

据悉，用户办理充值业务的次日即可申领电子发票，发票票面日期为申请日当日。

同时，电子发票当月开票金额及次数也有限制。同一App注册用户当月开票上限为10000元，次数上限为10次，单张开票金额小于10000元；同一App注册用户最多可以绑定5张一卡通卡片，方便用户进行多张卡片管理，同时也可绑定家人或朋友的卡片为其代申电子发票。

此外，优惠活动、积分兑换、满额赠送获得的充值金额、对公业务统一办理的预充值和二次充值、集团充值业务统一办理的后台账户充值、购买环节已开具发票的刮刮卡充值等无法开具电子发票。

释疑1

如输入错误或被误删怎么办？

据介绍，用户可携带一卡通卡片及已开发票至一卡通营业厅（东直门、西单、北京南站）进行原发票作废处理，处理后用户可通过“北京一卡通”App再次查询对应交易记录并重新申领电子发票。一张发票仅可免费更换一次，且只能更换发票抬头或纳税人识别号。

此外，一卡通电子发票可永久保存、重复打印。如用户不慎丢失可登录“北京一卡通”App，进入“开票历史”，打开需要重开的电子发票，点击“重新推送邮件”，即可重新获取发票。

释疑2

已申领电子发票可否退卡退资？

北京一卡通公司相关负责人表示，已申领过电子发票的用户如需办理退卡退资，按人行有关规定，当所退卡的余额大于等于100元时，需前往一卡通营业厅（东直门、西单、北京南站）办理，且应提供票面金额不少于所退卡内余额的发票，票面信息与卡内信息须保持一致。

另外，用户办理退资业务后，退资日前所有交易原则上不再提供电子发票，用户在办理退资业务前请妥善处理未开票交易信息。

责任编辑：桂强