有年轻干部认为老实是“傻” 党报：忠诚老实为先

原标题：选人用人，忠诚老实为先（评论员观察）

“建设一支忠实贯彻新时代中国特色社会主义思想、符合新时期好干部标准、忠诚干净担当、数量充足、充满活力的高素质专业化年轻干部队伍。”从中央政治局会议审议《关于适应新时代要求大力发现培养选拔优秀年轻干部的意见》，到同团中央新一届领导班子成员集体谈话，再到全国组织工作会议，习近平总书记连续强调抓好年轻干部工作，提出明确要求，具有很强的现实性针对性。

实现中华民族伟大复兴，坚持和发展中国特色社会主义，关键在党，关键在人，归根到底在培养造就一代又一代可靠接班人。怎样把握标准、做好选任工作，树立选人用人导向？怎样引导年轻干部经风雨、见世面、壮筋骨、长才干？本版今起推出系列评论，结合年轻干部成长规律，探讨如何培养造就新时代可靠接班人。

——编 者

选什么人、用什么人，体现着鲜明的价值导向，历来是关乎全局的重要课题。德才兼备、以德为先，是我们党选拔任用干部的一贯方针和根本原则。

“若无德，则虽体魄智力发达，适足助其为恶。”习近平总书记引用蔡元培的话来说明“以德为先”的重要性。德是首要、是方向，做人做事第一位的是崇德修身。一个人只有明大德、守公德、严私德，其才方能用得其所。而这个“德”，第一位的就是忠诚老实。

在前不久召开的全国组织工作会议上，习近平总书记谆谆教导：“优秀年轻干部必须对党忠诚，坚持走中国特色社会主义道路，坚定不移听党话、跟党走”“优秀年轻干部要把当老实人、讲老实话、做老实事作为人生信条”。语重心长的嘱托，是对年轻干部群体明确的政治要求。

“天下之德，莫过于忠”。共产党人讲忠诚，这是党员干部最根本的政治品质。早在建党初期，党章就明确规定党员对党必须忠实。我们一再要求干部“忠诚干净担当”，忠诚也是排在第一位的。有德无才，难当大任；有才无德，一旦重用会有更大风险。一个政治上靠不住、政治品德不过关的人，即便能力再强，也会被“一票否决”。

近年来落马的一些领导干部，有的人千方百计塑造“反腐斗士”形象，内心深处却视党纪如无物；有的人观看红色影片时热泪盈眶，扭过头来依然不收手、不收敛；有的人慷慨陈词、高调唱得比谁都响，一旦遭遇考验便原形毕露……这些，都警示年轻干部切不可做“两面人”，年纪轻轻就成为政治上的投机者、行动上的两面派。

对党忠诚就要老老实实做人。毛泽东始终倡导党员干部“做老实人”。1939年，他在谈及儒家“知仁勇”时说，“如果做事不忠实，那‘知’只是言而无信，仁只是假仁，勇只是白勇”。百般算计不如一心守纪，苦心孤诣莫如脚踏实地。成功和幸福，最终属于那些老老实实做人、踏踏实实干事、兢兢业业工作的干部。投机取巧、见风使舵、巧言令色，或许能一时蒙混过关，但迟早会得不偿失；蓄积聚沙成塔、集腋成裘的韧劲，多下一些苦功夫、笨功夫，反而有助于夯基筑台、行稳致远。其实，老实人最聪明，因为“只有老实人才能经得起事实和历史的考验”。年轻干部处在成长进步的关键期，尤其不能精于算计、总想着走捷径。

有人说，年轻干部“不缺干劲缺韧劲，不缺活力缺定力”。从表面上看，这是经验不足、阅历不深，但究其本源，还是政治品质不够坚定。现实中，一些年轻干部不屑于忠诚老实，认为忠诚是“迂”、老实是“傻”，甚至一边大谈党性、一边欺瞒组织，一边大谈约束、一边自我放纵。年轻干部如果对党的事业缺乏忠诚，政治素质不高，容易被错误思想和模糊认识牵着鼻子走，即使才华横溢，也难堪大用。

“才者，德之资也；德者，才之帅也”。对年轻干部来说，政治品德就是个人发展的根与魂。“一个自觉的革命者无论何时何地，在何种情况下，都要做到忠诚老实，对党要忠诚，要老老实实地说话，老老实实地办事，老老实实地做人。”记住这一叮嘱，干部们的成长会更有方向、更加顺利。

责任编辑：张申