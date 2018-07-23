大批解放军舰艇被曝穿越台湾海峡 台媒：为躲台风

原标题：大批解放军舰艇穿越台湾海峡？台媒猜测的原因是……

[环球时报综合报道]解放军军舰被爆突然大举从台湾海峡南下。台媒猜测，此举应该是为了躲台风。

联合新闻网22日援引台“国防部”消息人士的话称，日前解放军海军舰艇突然大举由台湾海峡南下，高速通过海峡，20日和21日通过海峡的舰艇总数近50艘。报道称，东海舰队的大型舰艇，包括052C/052D“中华神盾”驱逐舰以及各型大吨位补给舰，几乎全部南下；舰队通过海峡时，是在白天以密集纵队行进，从台湾往来金门、马祖的民航机上都有旅客拍到照片。

分析称，南海舰队先前北上，与东海舰队在东海实施联合演习，但因台风“安比”通过琉球岛链进入东海，直奔东海舰队最重要的基地舟山群岛，因此不但原本北上参加演习的南海舰队舰艇通过海峡，东海舰队也大举离开母港南下。与此同时，南海舰队最大军港位于广东湛江，当地也有热带性低压接近，因此解放军才会在短时间内“赶路”，希望在天气变坏之前入港避风。

对于这一猜测，有台湾网民有不同意见。有人称，“真是在避台风吗？”认为“防台风为表，演练为里”。 东森新闻网注意到，对于解放军军舰南下躲台风的消息，台“国防部”没有任何回应。

责任编辑：张建利