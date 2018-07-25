原标题：近年来北京投入120亿用于防洪排涝工程

新京报快讯（记者李玉坤）记者从北京市发改委了解到，近年来，北京市加大资金安排力度，已累计投入120亿用于重点防洪排涝工程建设，今年已安排10亿元，行政办公区丰字沟、左安门立交桥积水点治理等一批重点工程相继建成投入使用。

目前，北京市中心城区是按“西蓄、东排、南北分洪”的格局建设防洪排水设施。其中，“西蓄”指利用西郊砂石坑、玉渊潭湖调蓄玉渊潭以上洪水，减少下泄量，西郊砂石坑蓄洪工程可蓄滞雨洪水700万立方米，拦蓄西山地区百年一遇降雨汇流水量；“东排”指疏挖东部下游河道，使中心城区排水通畅；“南北分洪”指通过南、北护城河将中心城区洪水分别向南部凉水河和北部坝河、清河分洪，减少洪水对市中心区的威胁。

此外，2012年以来，本市还加快了全市中小河道治理、中心城下凹式立交桥泵站改造等工程建设。

据统计，全市1460公里中小河道治理和77座下凹式立交桥泵站升级改造已全部完成主体工程建设，今年7月15日-17日的降雨过程中，中心城区立交桥区启动排水泵站85座，累计抽排雨水28万立方米，调蓄6万立方米，新建改造泵站均未发生明显积水。改造后的1460公里中小河道防洪标准提升至20至50年一遇。

责任编辑：张义凌