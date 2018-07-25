原标题：近年来北京投入120亿用于防洪排涝工程
新京报快讯（记者李玉坤）记者从北京市发改委了解到，近年来，北京市加大资金安排力度，已累计投入120亿用于重点防洪排涝工程建设，今年已安排10亿元，行政办公区丰字沟、左安门立交桥积水点治理等一批重点工程相继建成投入使用。
目前，北京市中心城区是按“西蓄、东排、南北分洪”的格局建设防洪排水设施。其中，“西蓄”指利用西郊砂石坑、玉渊潭湖调蓄玉渊潭以上洪水，减少下泄量，西郊砂石坑蓄洪工程可蓄滞雨洪水700万立方米，拦蓄西山地区百年一遇降雨汇流水量；“东排”指疏挖东部下游河道，使中心城区排水通畅；“南北分洪”指通过南、北护城河将中心城区洪水分别向南部凉水河和北部坝河、清河分洪，减少洪水对市中心区的威胁。
此外，2012年以来，本市还加快了全市中小河道治理、中心城下凹式立交桥泵站改造等工程建设。
据统计，全市1460公里中小河道治理和77座下凹式立交桥泵站升级改造已全部完成主体工程建设，今年7月15日-17日的降雨过程中，中心城区立交桥区启动排水泵站85座，累计抽排雨水28万立方米，调蓄6万立方米，新建改造泵站均未发生明显积水。改造后的1460公里中小河道防洪标准提升至20至50年一遇。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 朝汽油价急降因中国增加供给？中方回...
- 【 军事 】 出鞘：中美俄激光武器水平到底有多高
- 【 财经 】 国航乘客亲述急降12分钟:至今没有道歉
- 【 体育 】 足协杯比埃拉补时救主 国安点球8-7上...
- 【 娱乐 】 胡彦斌否认与郑爽复合:最后一次见面
- 【 科技 】 外汇管理局通报违规案 涉支付宝财付通
- 【 教育 】 17岁杭州少年写书讲述三年留美经历：...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有